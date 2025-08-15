Puan alabado el paso de Prabowo para revocar el permiso de la mina Raja Ampat a la sátira ‘Sarakahnomic’

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento Indonesio Señora. dar aprecio al presidente Prabowo Subianto Para una serie de políticas estratégicas que se consideran rápidas y tocan directamente los intereses de las personas, aunque solo algún tiempo en el cargo.

Transmitió esta declaración mientras leía un discurso en un juicio con el DPR-DPD en el Edificio Nusantara, Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025, a la que también asistió directamente el presidente PRABOWO.

El rápido paso de Prabowo Puan elogió

En su discurso, Puan mencionó una serie de políticas que fueron apreciadas, incluidas:

Revocación de permisos de minería en el área de Geopark Raja AMPAT

Asentamiento de la disputa límite de la isla entre Aceh y North Sumatra

Política de compra de granos agricultores a un precio decente

Varios otros programas de prioridad incluidos en ASTA CITA

Según Puan, estos pasos muestran las alineaciones del gobierno con la gente. Sin embargo, enfatizó la importancia de una planificación cuidadosa para que esta política rápida también sea parte del desempeño regular del gobierno, no solo una respuesta momentánea.

«Esta respuesta rápida debe ser apreciada porque refleja el partidismo del gobierno. Pero sería mejor si acompañaba una planificación cuidadosa», dijo Puan.

Puan enfatizó que la gente espera una resolución rápida a otros problemas más allá de su alcance. Según él, la tarea del gobierno no solo discutió las aspiraciones de la gente, sino también para hacerlo realidad.

Recordó que el poder debe usarse para servir y empoderar a las personas, no asustarlos o ignorarlos.

«El poder no es asustar a la gente, sino resolver los asuntos de la gente, aunque complicado como el triángulo amoroso entre aspiraciones, presupuestos y reglas», dijo mientras daba analogía.

Puan agregó, no importa cuán complejos fueran los desafíos, siempre había una forma de la mejor solución. Incluso si se siente «corazón roto», la nación debe permanecer «seguir adelante».

Sátira ‘Avaro‘

En su discurso, Puan también destacó el contraste entre la ética de trabajo de las personas y el comportamiento de un puñado de partidos que consideró perjudicados a la nación. Dijo que los agricultores, pescadores, trabajadores, maestros, taxis de motocicletas en línea, a los trabajadores de la salud en áreas remotas como ejemplos de trabajadores que lucharon incansablemente.

Pero, por otro lado, hay quienes realmente explotan a las personas y los recursos naturales a través de prácticas ilegales como minas ilegales, juegos de azar en línea, drogas y contrabando.

Puan citó el término presidente Prabowo, calificando el comportamiento como ‘nomótica codiciosa, una forma de codicia que dañe las articulaciones de la vida nacional.

«Esta es una pregunta seria que tenemos que enfrentar juntos», Sra.

Invitación para unir

Enfrentando estos desafíos, Puan evalúa que el gobierno necesita un enfoque integral, incluida la política, la economía, la ley, la cultura y el apoyo de todos los elementos de la nación. Hizo hincapié en la importancia de la transformación económica, la aplicación de la ley estricta y el trabajo colectivo.

Puan es optimista, con determinación y unión, Indonesia puede fortalecer la Fundación Nacional para crear un estado justo, avanzado y soberano.

«Con la unión y la determinación, podemos construir una Indonesia más fuerte», concluyó.