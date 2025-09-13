PT WKM vertió 927 paquetes de alimentos a los residentes de South Wase

Yakarta, Viva – PT Wana Kencana Mineral (PT WKM) distribuido 927 paquete de comida a cientos de residentes en cinco aldeas en el distrito de South Wasile, Regency East Halmahera.

Alivio Esta es una forma de gratitud por PT WKM, así como una forma de preocupación por la comunidad circundante.

El gerente externo de PT WKM, Budi Pramono, dijo que esta actividad de distribución de alimentos era una forma de gratitud y responsabilidad de la preocupación de la compañía por la comunidad local.

Por lo tanto, PT WKM puede fortalecer las relaciones entre empresas y residentes locales.

«Esta es una forma de gratitud y preocupación para la Compañía (PT WKM). De acuerdo con la dirección de la Junta Directiva y los Comisionados, la Compañía debe permanecer conectada con la comunidad para crear una energía positiva entre las dos partes», dijo Budi en su declaración, citada el domingo 14 de septiembre de 2025.

En la ocasión, Budi también transmitió esta asistencia como una expresión de gratitud por el premio recibido por el Comisionado Presidente de PT WKM, General TNI (Ret.) Agum Gumelar.

Como se sabe, Agum Gumelar solo recibió el Premio principal de la República de Indonesia del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, el 25 de agosto.

«Esta asistencia también es una forma de gratitud y gratitud por el premio recibido por el Sr. Agum Gumelar del Presidente de la República de Indonesia», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la aldea de Jikomoi, Ans Canu, dio la bienvenida a la ayuda. Dijo que la comunidad había estado esperando la contribución real de la empresa.

«A menudo, los residentes se preguntan sobre la contribución de la compañía. Explico que esta asistencia es parte del programa PT WKM CSR. En nombre del gobierno de la aldea, le agradecemos», dijo ANS.

ANS asegura que la distribución de asistencia se llevará a cabo de manera uniforme. Según los datos, hay 200 jefes de familia en la aldea de Jikomoi que recibirán paquetes de alimentos.

En su implementación, la asistencia se distribuirá a cinco aldeas. Entre otros, el pueblo de Waijoi hasta 283 paquetes, el pueblo de Jikomoi hasta 200 paquetes, el pueblo de Loleba hasta 246 paquetes, Tanure Village hasta 106 paquetes y el pueblo de Yawel hasta 92 paquetes. Cada paquete de alimentos contiene arroz, aceite de cocción, azúcar, leche, fideos instantáneos y café.