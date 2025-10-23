PT Vale Indonesia implementa consistentemente prácticas ESG en la industria del níquel Morowali

Jacarta – Emisor minero PT Valle Indonesia Tbk (INCO) destacó su compromiso de lograr un equilibrio entre desempeño económico, responsabilidad social y protección. ambienteespecialmente en áreas operativas como en MorowaliCélebes Central.

Lea también: El Ministerio de Medio Ambiente revocará el sello turístico de Puncak la próxima semana



Budiawansyah, director y director de sostenibilidad y asuntos corporativos de PT Vale, dijo que la implementación concreta de este compromiso se refleja a través de la revitalización. Centro de Salud Bahomotefe. Este centro de salud, que fue construido en 2010, anteriormente experimentó una degradación de la calidad debido a una gotera en el techo, instalaciones eléctricas deficientes y un saneamiento que no cumplía con los estándares.

«En 2022, PT Vale llevará a cabo renovaciones integrales que se completarán en un año, incluidas reparaciones de edificios, construcción de vallas, ampliación de instalaciones y concesión de dos ambulancias», dijo Budiawansyah en su declaración del jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: ¡Guau! El Comité para la Erradicación de la Corrupción aún no ha encontrado un decreto que revoque cuatro IUP de níquel en Raja Ampat





Centro de salud Bahomotefe, East Bungku, Morowali, Célebes Central

Además de la infraestructura, el fortalecimiento de los recursos humanos también es una prioridad. Un total de 40 trabajadores sanitarios recibieron formación con formadores nacionales, el Servicio de Salud y el Gobierno Regional de Morowali. Los servicios de salud maternoinfantil, salud ambiental y servicios médicos generales funcionan ahora con mejores niveles.

Lea también: Pertamina Patra Niaga afirma que ESG es parte de las operaciones comerciales



Este programa está integrado en el Programa de Mejora de la Salud que forma parte del Proyecto de Crecimiento de Indonesia (IGP) Morowali. Proyecto níquel Este programa integrado de 2 mil millones de dólares incluye la minería en Bahodopi y East Bungku, así como la construcción de instalaciones de procesamiento con tecnología de lixiviación ácida a alta presión (HPAL) en Sambalagi.

«A mediados de 2025, la construcción alcanzará el 95 por ciento y se prevé que esté en pleno funcionamiento a finales de año», dijo.

La dirección de PT Vale destacó que los aspectos sociales y de salud fueron priorizados desde el principio. A través de IGP Morowali, Vale sitúa la salud pública como uno de sus principales pilares.

«Esta inversión no sólo debe producir níquel, sino también una mejor calidad de vida para los residentes», afirmó Budiawansyah.

Los resultados del programa se pueden ver en la encuesta de 2024, que registró que el 43,21 por ciento de los pacientes afirmó que los servicios eran más cómodos, el 19,75 por ciento sintió una mayor sensación de seguridad y la mayoría de los residentes ahorraron dinero y tiempo para el tratamiento. Ese mismo año, el Centro de Salud Comunitario de Bahomotefe recibió la Acreditación Plenaria, el estatus más alto para un centro de salud comunitario en Indonesia. La evaluación de impacto utilizando el método de retorno social de la inversión (SROI) muestra una relación de 1:1,40, lo que significa que cada rupia de inversión produce beneficios sociales de 1,40 IDR.