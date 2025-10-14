PT SLI niega el problema de la contaminación del aire en Balaraja: operaciones según los estándares

Tangerang, VIVA – PT Sukses Logam Indonesia (PT SLI) presentó una aclaración oficial sobre un informe de uno de los medios de comunicación nacionales a principios de octubre de 2025 que destacaba las acusaciones. contaminación del aire en la región balarajaRegencia de Tangerang.

Lea también: Conozca el Microshifting que es una nueva tendencia en el mundo laboral, ¿una señal de que la cultura de 9 a 5 está obsoleta?



En una rueda de prensa celebrada en la zona industrial de Balaraja, el portavoz del PT SLI subrayó que la noticia debe ser vista proporcionalmente para no dar lugar a malentendidos públicos sobre actividades industriales que ya cuentan con base legal, permisos completos y supervisión oficial por parte de varios organismos gubernamentales.

“Todas nuestras actividades operativas se han llevado a cabo de acuerdo con las disposiciones y estándares legales. ambiente aplicable. «Hemos obtenido un certificado de aptitud para la operación, tenemos documentos ambientales completos y hemos pasado por varias inspecciones de la Dirección de Aplicación de la Ley Ambiental (Gakkum KLHK)», dijo un portavoz de PT SLI.

Lea también: Apocalipsis laboral en Word, Gen AI Gen of AI’s Cust



Compañía Enfatizó que el sistema de gestión de residuos y emisiones en la fábrica ha sido diseñado en base a los umbrales estándar de calidad ambiental establecidos por el gobierno y continúa siendo auditado periódicamente.

Aparte de eso, PT SLI también explicó que varias agencias gubernamentales han llevado a cabo controles directos sobre la legalidad y viabilidad de las operaciones de la compañía, incluido el Servicio Ambiental de Tangerang Regency, Gakkum del Ministerio de Medio Ambiente, Tangerang Regency Satpol PP, autoridades locales de subdistrito y subdistrito, policía regional, así como elementos de Babinsa y Koramil.

Lea también: El destino del académico está empeorando, el CEO Linkedin revela el futuro del mundo laboral



«Todas estas agencias vinieron, comprobaron y se aseguraron de que nuestras actividades operativas se desarrollaran de acuerdo con las disposiciones legales», continúa el comunicado.

En una sesión de preguntas y respuestas con los medios de comunicación, el representante de Relaciones Públicas de PT SLI explicó que el principal problema que circulaba entre el público estaba relacionado con la supuesta contaminación del aire y el ruido que, según se decía, tenía un impacto en las zonas residenciales.

PT SLI confirma que ha cumplido y cumple con todos los estándares operativos aplicables. También verificamos y monitoreamos periódicamente los olores y la calidad del aire, incluidas pruebas de emisiones. Los resultados de las pruebas muestran que todos los parámetros aún se encuentran dentro de estándares razonables de calidad ambiental y no exceden los umbrales establecidos por el gobierno.

«No dañamos ni contaminamos el medio ambiente. Los impactos que se generan son parte de las actividades de productividad y han sido testados técnicamente por las autoridades», agregó.