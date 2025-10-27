PT Serasi Autoraya (SERA), una empresa de logística que presenta innovación y confiabilidad en cada paso comercial

Jacarta – El crecimiento económico nacional está estrechamente relacionado con el desempeño del sector de transporte y logística, que es la base principal de los movimientos de distribución en toda Indonesia. El fácil acceso a la entrega de bienes y servicios es un elemento importante para fortalecer la competitividad de los productos nacionales en los mercados internacionales. Sin embargo, este sector todavía enfrenta varios desafíos estructurales, como el aumento de los costos operativos y la incertidumbre sobre los precios de la energía, que continúan fluctuando.

A largo plazo, es necesario tomar medidas estratégicas para construir un sistema de distribución eficiente y económico. No sólo eso, la densidad del tráfico en las zonas urbanas y el desequilibrio entre la capacidad de transporte y la alta demanda añaden complejidad a la cadena de suministro nacional. Como resultado, los costos de logística se disparan y la efectividad de la distribución disminuye. En condiciones como ésta, la innovación se convierte en el principal determinante para fortalecer la competitividad. empresa de logistica en su conjunto.

En respuesta a estos desafíos, PT Serasi Autoraya (SERA) se destaca como empresa de logistica liderar con un enfoque basado en la innovación. Bajo el paraguas de PT Astra International Tbk, SERA enfatiza su compromiso real con la creación de soluciones de transporte y logística que se adapten a los cambios del mercado. La implementación constante de estrategias innovadoras refleja la capacidad de recuperación de SERA para adaptarse a las necesidades industriales dinámicas. El enfoque en la calidad del servicio fortalece la posición de SERA como un socio estratégico que impulsa el progreso del sector industrial nacional.

Soluciones logísticas de servicio de extremo a extremo

SERA, a través de la marca SELOG, está aquí para satisfacer las necesidades de los clientes en materia de servicios logísticos de extremo a extremo con diferentes servicios.

SELOG es una empresa de logística que forma parte del Grupo Astra bajo los auspicios de PT Serasi Autoraya. Inició su negocio con un servicio de entrega de vehículos de cuatro ruedas en 2005 en las rutas Yakarta-Surabaya, Yakarta-Kalimantan y Yakarta-Medan.

Con más de 20 años de experiencia, SELOG ha recibido diversos premios y certificaciones ISO que hacen de SELOG la mejor opción para muchas empresas locales e internacionales de diversos sectores industriales, como automotriz, equipo pesado, petróleo y gas, bienes de consumo y otros. La propia red SELOG cubre Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi y el este de Indonesia.