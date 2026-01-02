PT Pos garantiza que continúa la distribución de BLTS para el bienestar de las personas en zonas de desastre

Jacarta – PT Pos. Indonesia (Persero) garantiza que lleva a cabo el mandato del gobierno a través de Ayuda Bienestar temporal de personas en efectivo directo (BLTS Bienestar) en la zona desastre Sumatra. En Aceh En Timur y Langsa, dos zonas muy afectadas, los funcionarios de correos continuaron abriendo servicios, incluso entrando en zonas residenciales para garantizar que la ayuda llegara a los beneficiarios.

En Langsa City el ambiente de la oficina de correos sigue activo. Aunque casi toda el área de la ciudad acaba de ser afectada por inundaciones y deslizamientos de tierra, las actividades del servicio de Bienestar Popular del BLTS no se han detenido. Los residentes llegaron uno tras otro, algunos todavía contando historias sobre el agua que había sumergido sus casas hasta el pecho.

La directora ejecutiva de la oficina de correos de la ciudad de Langsa, Aulia Arham, explicó que la distribución de BLTS para el Bienestar del Pueblo se realizó mediante diversos métodos, ajustándose a las condiciones del campo.

«Distribuimos el BLTS para el Bienestar del Pueblo en la ciudad de Langsa utilizando varios métodos, ya sea distribuyéndolo en la oficina de correos o distribuyéndolo directamente a las ubicaciones de los residentes afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra. Los ingresos totales para la primera fase del BLTS para Asuntos del Pueblo fueron 42.000, en la ciudad de Langsa 11.000, en Aceh Oriental 22.000, en Aceh Tamiang 10.000», dijo Aulia, citado De su declaración del viernes 2 de enero de 2026.

«Según los últimos datos adicionales, el total era 7.000, en Langsa 1.300, East Aceh 3.000 y en Tamiang 2.000. El obstáculo más notable se produjo durante las etapas iniciales de distribución porque se cortaron las redes de electricidad y de Internet, por lo que el correo tuvo que distribuirlo directamente a los beneficiarios», explicó Aulida detalladamente.

La distribución directa puerta a puerta es una opción cuando el sistema en línea no es posible. Los funcionarios postales visitaron los hogares de los residentes afectados y se aseguraron de que los ancianos, los discapacitados y las familias vulnerables siguieran disfrutando de sus derechos. Para los residentes de East Langsa, esta asistencia es un beneficio real. Asnawawi, uno de los beneficiarios del programa de Bienestar Popular del BLTS, cuenta su viaje hasta la oficina de correos.

«Gracias a Dios, nuestro viaje desde East Langsa a la oficina transcurrió sin problemas. Los fondos que obtuve se utilizarán para reparar la casa y pagar las facturas de electricidad. Se sabe que la zona de East Langsa se vio directamente afectada por inundaciones que alcanzaron un metro de altura», dijo Asnawawi.

En la región de Aceh Oriental, la distribución de BLTS para el Bienestar del Pueblo se centra en la Oficina de Correos de Idi Rayeuk. Pero el servicio no termina en el mostrador. Los agentes también se movilizaron para distribuir la ayuda directamente a los hogares beneficiarios, especialmente a los ancianos y discapacitados. Una de las beneficiarias en Idi, Nurhayati, expresó su gratitud.