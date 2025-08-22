PT Kai rechaza una propuesta especial de carro de fumar en un servicio de trenes de distancia larga

Yakarta, Viva – Vicepresidente (VP) Relaciones públicas PT Tren Alias ​​de Indonesia (Persero) Pt kaiAnne Purba afirmó, su partido se negó propuesta Sobre la adición carruajes especiales fumar en servicios de trenes de larga distancia.

Anne dijo que todos los servicios de trenes operados por PT Kai seguirán sin humo, como parte de los esfuerzos para mantener la comodidad y la seguridad de todos los clientes.

Anne explicó el compromiso de Kai en crear un ambiente de transporte saludable y cómodo para cualquier persona, incluidos los fumadores pasivos. La Fundación es la política libre de humo que ha sido emitida por el Ministerio de Transporte desde 2014.



Ilustración de dejar de fumar.

«Siempre nos aseguramos de que viajar en tren proporcione la máxima comodidad para los clientes, que incluye aire limpio y saludable en el tren», dijo Anne en su declaración, el viernes 22 de agosto de 2025.

«Esta política está en línea con las regulaciones aplicables y se centra en la calidad de nuestros servicios», dijo.

Anne agregó, la política libre de humo en el tren se refiere a la circular del Ministro de Transporte Número de SE 29 de 2014, que regula la prohibición de fumar en las instalaciones de transporte público, incluidos los trenes.

Otras regulaciones de apoyo, es decir, la ley número 36 de 2012 sobre la salud, y la regulación gubernamental número 109 de 2012 sobre la seguridad de los materiales que contienen sustancias adictivas en forma de productos de tabaco para la salud. Donde se afirma que el tren como uno de los espacios públicos en forma de transporte público, se designa como un área no heterografía.

Por lo tanto, Anne enfatizó que PT Kai ya no proporcionará un lugar para fumar en una serie de trenes. Además, los equipos de trenes también tienen prohibido fumar durante su deber, y se controlan estrictamente para garantizar que esta política se implemente firmemente.

«El área de fumar solo se proporciona en estaciones especificadas, asegurando que los clientes que fuman puedan hacerlo en los lugares proporcionados», dijo.

Se sabe que la propuesta para la adquisición de un auto para fumar especial en el tren de distancia a largo plazo fue entregada previamente por el miembro Comisión VI del DPRNasim Khan, durante la Comisión VI de la reunión de audiencias (RDP) con el Director Gerente de PT Kereta API Indonesia (PT Kai) Bobby Rasyidin, el miércoles de agosto de 2025.