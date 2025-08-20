PT Kai está reservando una ganancia neta de IDR 1.18 billones en el semestre I-2025

Yakarta, Viva – Presidente Director Pt kaiBobby Rashidin, informado beneficio neto Vacaciones en–2025 por valor de RP 1.18 billones, o un 8 por ciento más interanual (interanual) en comparación con el semestre I-2024 que ascendió a RP 1.10 billones.

«La ganancia neta del primer semestre de este año es de alrededor de Rp 1.18 billones, un 8 por ciento más en comparación con el semestre I-2024», dijo Bobby en Escuche la opinión a lo largo de Comisión VI del DPR RI en el Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta, miércoles 20 de agosto de 2025.

Agregó que los ingresos en el semestre I-2025 alcanzaron Rp 16.83 billones, o un 2 por ciento más que el mismo período del año pasado, que ascendió a Rp 16.58 billones.

«Para el semestre I-2025Z en términos de nuestros ingresos, aumentó un 2 por ciento en comparación con los ingresos del semestre I 2024», dijo Bobby.

Presidente Director de PT Kai, Bobby Rasyidin

Mientras que para el EBITDA en el primer semestre de 2015, se registró a Rp 4 billones, un aumento significativo del 18 por ciento (año) en comparación con el semestre I-2024 de Rp 3.45 billones.

Además, en términos de la contribución de los ingresos estatales sin impuestos (PNBP), PT Kai logró depositar Rp 900 mil millones al Tesoro estatal en el primer semestre de 2025.

Por lo tanto, Bobby también afirmó ser optimista de que PT Kai podría exceder el número PNBP en los próximos 4.5 meses.

«Todavía tenemos los próximos 4.5 meses para superarlo. Y si miramos el impuesto, es de alrededor de Rp3.5 billones», dijo.

Automóvil perteneciente al tren PT Indonesia (Kai) [Humas PT KAI] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Se sabe que anteriormente el Ministro Coordinador para el Desarrollo de Infraestructura y Agunidad, dijo Agus Harimurti Yudhoyono, el modo de transporte ferroviario podría ser una de las claves importantes para la Misión Nacional de Logro de Emisiones en 2060.

Basado en el estudio de Asian Transport Outlook 2024, el sector ferroviario apenas contribuye a las emisiones nacionales de CO2. Por el contrario, el transporte por carretera contribuyó con el 89.7 por ciento, el transporte marítimo del 5,5 por ciento y el transporte aéreo de 4.8 por ciento. (Hormiga).