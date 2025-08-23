PSSI reveló la razón por la que Ivar Jenner estaba ausente en el equipo nacional de Indonesia en la jornada de la FIFA septiembre de 2025

VIVA – El misterio está ausente Ivar Jenner De la lista de jugadores Equipo nacional La Indonesia senior en el primer día de la FIFA septiembre de 2025 finalmente fue respondida.

Nombre del centrocampista FC Utrecht No fue incluido en el escuadrón de Garuda programado para enfrentar al Líbano y Kuwait. Esta condición plantea un signo de interrogación, considerando que Ivar siempre ha sido el pilar de Shin Tae-yong en el mediocampo.

Pssi Explique que se proyecta que Ivar Jenner fortalezca el equipo nacional U-23 indonesio que funcionará en los clasificatorios de la Copa Asiática U-23 2026. Garuda Muda es miembro del Grupo C con Corea del Sur, Macao y Laos.

Sin embargo, la situación que Ivar aún no era del todo ideal. El jugador de 21 años acababa de recuperarse después de retirar siete semanas debido a una lesión. Según estas consideraciones, PSSI y FC Utrecht acordaron no forzar la participación del centrocampista.

«Mientras tanto, relacionado con Ivar Jenner necesario para el equipo nacional U-23, aunque debería llamarse, su condición no ha sido posible. Solo se ha recuperado de una lesión de siete semanas, por lo que decidimos dar tiempo de recuperación completo», escribió el comunicado oficial de PSSI.

El presidente de PSSI, Erick Thohir, también enfatizó que la decisión había sido sobre discusiones con el club y la Agencia Nacional del Equipo (BTN). «Acordamos que Ivar se centró primero en el entrenamiento», dijo Erick.

La ausencia de Ivar es claramente una pérdida para Equipo nacional indonesio sénior. En cambio, el nombre de Marc Klok fue llamado nuevamente para fortalecer el centro del campo de Garuda. Se espera que el jugador de Persib Bandung sea una figura experimentada en el partido contra el Líbano y Kuwait.

Aun así, el público todavía le da grandes esperanzas a Ivar Jenner. Se prevé que el mediocampista regrese al equipo principal en los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026, el próximo octubre. El equipo nacional indonesio está programado para enfrentar a Arabia Saudita el 8 de octubre, luego contra Irak tres días después.