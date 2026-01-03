PSSI revela razones para elegir a John Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia

VIVA – PSSI reveló los motivos del nombramiento Juan Herdman como nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia.

Lea también: En la misma agencia que Federico Chiesa y André Onana, Mees Hilgers abre un nuevo capítulo en su carrera



La federación considera que la trayectoria y la experiencia internacional son los factores clave que hicieron que se confiara en Herdman para liderar el equipo de Garuda.

John Herdman fue anunciado oficialmente como entrenador Equipo Nacional Indonesia el sábado 3 de enero de 2026. Esta cita también marca el inicio de un nuevo capítulo del fútbol nacional bajo el mando de un entrenador experimentado a nivel mundial.

Lea también: Más popular: Federico Barba deja Persib, Judika compone una canción para STY



«El PSSI acoge con entusiasmo la presencia de este entrenador de 50 años. La diversa trayectoria de Herdman es la razón principal de este nombramiento. Está catalogado como el único entrenador en el mundo que ha logrado que las selecciones masculinas y femeninas de un solo país se clasifiquen para la Copa Mundial de la FIFA», dice el comunicado oficial del PSSI.

La federación cree que este logro refleja la capacidad de Herdman como entrenador que no sólo es hábil tácticamente, sino que también es capaz de construir la mentalidad y el carácter del equipo a largo plazo.

Lea también: Ousmane Camara admite una dura competencia en la era del TC Nova Arianto de la selección nacional sub-20 de Indonesia



Con la selección nacional femenina de Canadá, Herdman participó en los Mundiales de 2007 y 2011. También llevó con éxito a Canadá a ganar dos medallas de bronce olímpicas seguidas en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016.

Mientras tanto, en el sector masculino, Herdman hizo historia al llevar a Canadá a clasificarse al Mundial de Qatar 2022 después de esperar 36 años. Bajo su dirección, la clasificación de la FIFA de Canadá saltó significativamente del puesto 77 al 33 en el mundo.

PSSI espera que la larga experiencia de Herdman en el más alto nivel del fútbol internacional pueda convertirse en una base sólida para construir Selección Nacional de Indonesia ser más competitivos en Asia y el mundo.

En 2026, Herdman se enfrentará inmediatamente a una apretada agenda con la Selección Nacional de Indonesia, desde la Serie FIFA, la agenda del Día del Partido de la FIFA en varios meses, hasta la Copa AFF 2026 que comenzará el 25 de julio.