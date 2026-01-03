PSSI, responsable oficial de la selección nacional de Indonesia, elogia los logros de John Herdman: ¡no sólo un entrenador!

VIVA – PSSI abrió una nueva página para el fútbol indonesio al anunciar Juan Herdman como entrenador en jefe de la selección nacional de Indonesia el sábado 3 de enero de 2026.

El nombre de Herdman no se muestra sin motivo. A nivel internacional, es conocido como una figura que ha llevado a las selecciones masculinas y femeninas de un país al escenario de la Copa del Mundo.

«Herdman no es sólo un entrenador, sino un arquitecto experimentado en llevar un equipo al Mundial», escribió el PSSI, citado en el sitio web oficial de la federación, el sábado 3 de enero de 2026 por la tarde.

Tanto la selección de Indonesia como la de China aspiran a su primera victoria en esta ronda de clasificación.

El PSSI acogió con gran optimismo la presencia del técnico de 50 años. Se considera que el historial de Herdman está en línea con las ambiciones de desarrollo de la federación. Selección Nacional de Indonesia de manera más estructurada y a largo plazo. Para el PSSI, la experiencia de Herdman no es sólo una serie de estadísticas, sino una prueba de liderazgo al más alto nivel del fútbol mundial.

Con la selección nacional femenina de Canadá, Herdman participó en las Copas Mundiales de la FIFA 2007 y 2011. Durante ese período, también hizo historia con dos medallas de bronce olímpicas ganadas consecutivamente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. Este logro la colocó como figura central en el resurgimiento del fútbol canadiense en el sector femenino.

A nivel masculino, la reputación de Herdman no ha hecho más que fortalecerse. Lideró con éxito a la selección canadiense a clasificarse para el Mundial de Qatar 2022, un logro histórico después de esperar 36 años. No solo eso, bajo su liderazgo, la clasificación de la FIFA de Canadá saltó significativamente, del puesto 77 en el mundo al 33.

PSSI ve este logro como un reflejo de la capacidad de Herdman para construir las bases del equipo nacional, tanto en términos de mentalidad, organización del juego y desempeño consistente en competencias internacionales. Ésa es la principal razón por la que la federación se atreve a depositar grandes esperanzas en el técnico británico.

Al entrar en 2026, Herdman se enfrentará inmediatamente a una apretada agenda con la selección nacional de Indonesia. Está previsto que la selección nacional absoluta aparezca en el evento de la Serie FIFA en el estadio principal Gelora Bung Karno el día del partido de la FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026. Después de eso, la agenda internacional continúa el día del partido de la FIFA en junio, septiembre, octubre y noviembre, antes de cerrar con la Copa AFF 2026, que comenzará el 25 de julio de 2026.