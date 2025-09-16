PSSI realiza una revisión masiva oficial

VIVA – Presidente Pssi, Erick thohiranunció oficialmente una gran reorganización en la estructura de gestión Comité de PSSI Período 2023-2027. Este paso se conoce como parte de un esfuerzo para fortalecer la transparencia e integridad del fútbol nacional.

En una conferencia de prensa en el estadio principal de Gelora Bung Karno, Yakarta, el martes 16 de septiembre de 2025, Erick aseguró que la posición estratégica en el comité técnico y de desarrollo ahora sea dirigido directamente por el director de PSSI Engineering Alexander Zwiers. El reemplazó Reina Tisha Destra que previamente se posicionó simultáneamente en esa posición.

«El Comité Técnico y de Desarrollo será dirigido directamente por el Director Técnico que acabamos de elegir, el Sr. Alexander Zwiers», dijo Erick Thohir.

No solo eso, la rotación también se lleva a cabo en varios otros comités. Umar Husein ahora estaba alineado como presidente del Comité Disciplinario, reemplazando a Eko Hendro Prasetyo. Será asistido por el Subdirector, Asep Edwin. Mientras tanto, Ali Mukartono ocupó el puesto de Presidente del Comité de Apelaciones, reemplazando a Dwi Irianto y Edward Simarmata.

«Esto es parte de nosotros para hacer una mejora integral del sistema», dijo Erick.

Los cambios también ocurren en Comité de árbitro. Yoshimi Ogawa, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente, ahora lidera oficialmente. Curiosamente, el puesto fue ocupado previamente directamente por Erick Thohir. «Entonces, ya no llevo el cargo», dijo.

Según Erick, esta reorganización nació de las muchas solicitudes públicas para mejorar el desempeño de los dos comités más cruciales, a saber, el Comité de Apelaciones y el Comité Disciplinario, que a menudo está en el centro de atención en la dinámica de la competencia nacional.

«Porque sabemos que hay muchas solicitudes de mejora en los dos comités», explicó Erick.

Para información, el Comité Técnico y de Desarrollo es uno de los 14 comités PSSI permanentes. Este comité juega un papel vital en el desarrollo del fútbol indonesio, que van desde entrenadores de entrenadores, árbitros, hasta programas de edad joven según los estándares de la FIFA.