PSSI protestó en voz alta, rechazando al árbitro de Kuwait en el partido del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita

VIVA – Presidente PssiErick Thohir, reacciona en voz alta después de conocer al árbitro que liderará el partido Equipo nacional Indonesia en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026 vino de Kuwait.

Garuda enfrentará dos fiestas cruciales en el Grupo B contra Arabia Saudita (8 de octubre) e Irak (11 de octubre). Sin embargo, el nombramiento del árbitro de Kuwait inmediatamente provocó la protesta oficial de PSSI.

«El Secretario General de PSSI envió ayer una carta oficial a la FIFA, también enviaré una carta oficial a la AFC, con respecto al nombramiento del árbitro ahora, que resulta de la misma región, de Kuwait», dijo Erick Thohir en una conferencia de prensa en el estadio Main Gelora Bung Karno, Jakarta, martes 16 de septiembre 2025.

Indonesia jugará el partido en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Arabia Saudita fue nombrada como la anfitriona del Grupo B.

Erick afirmó que PSSI le pidió al árbitro que llevara el partido a provenir de un país neutral. «Estamos tratando de presionar si el árbitro puede ser un lugar más neutral como Australia, Japón, China o incluso Europa. Sí, vemos los resultados», dijo.

El ex presidente del Inter de Milán evaluó que la presión sobre Indonesia se sintió cada vez más a medida que la actuación de Garuda estaba aumentando. «Aparentemente con el fútbol nos elevamos, también hay fiestas que anticipan excesivamente. Aunque el fútbol fue creado para una competencia saludable, pero en realidad suceden cosas como esta», dijo Erick.

Además, Erick afirma que hay una serie de cosas que parecen obstaculizar los pasos Equipo nacional indonesio. A partir de la determinación del host, el horario de coincidencias, hasta restricciones sobre el número de seguidores.

«La presión sigue siendo alta. Uno, el anfitrión fue neutral, ahora ha sido determinado por Arabia Saudita. En segundo lugar, el calendario de partidos era a las 6 pm, luego enviamos una carta, Alhamdulillah, fue aprobado a 20.15 noches. Los partidarios también se limitaron a una pequeña cantidad. Cosas como esta anticipamos, una de las cuales fue sobre el referente», dijo Erick.

Hasta ahora, la FIFA no ha incluido oficialmente el nombre del árbitro que servirá en dos partidos calientes del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita e Irak.