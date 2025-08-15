PSSI presenta los documentos de naturalización de Miliano Jonathans al Ministerio de Jóvenes y Deportes, proyectado para defender al equipo nacional de Indonesia en ….

Yakarta, Viva – Presidente Pssi, Erick thohirEnvíe oficialmente el documento naturalizado de los jóvenes jugadores de FC Utrecht, Miliano Jonathansal Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) Dito Ariotedjo. Este paso está hecho para que el extremo de 21 años pueda fortalecer de inmediato Equipo nacional indonesio En la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026 celebradas en Arabia Saudita en octubre.

«PSSI presentó documentos relacionados con el proceso de naturalización de Miliano Jonathans para formar parte del equipo nacional de fútbol indonesio», escribió Erick Thohir en su cuenta oficial de Instagram, el viernes (15/8/2025). Erick también agradece el pleno apoyo de la Menpora en la construcción del fútbol indonesio.

Perfil corto de Miliano Jonathans

Miliano nació en Arnhem, Países Bajos, el 5 de abril de 2004. El jugador de 1.78 metros de altura juega como un extremo derecho y también puede jugar como un mediocampista atacante. Su carrera futbolística comenzó en la Academia Vitesse, antes de su debut en Eredivisie en 2022. A principios de 2025, se mudó al FC Utrecht con un valor de transferencia de alrededor de € 300 mil. Miliano tiene sangre de ascendencia indonesia para que cumpla con los requisitos de naturalizado.

Desafíos en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026

Indonesia está incorporada en el Grupo B con la gran cantidad de Arabia Saudita e Irak. Todos los partidos grupales se jugarán en Jeddah en octubre de 2025 con un solo formato de redondo. Los campeones del grupo se clasificarán de inmediato para la Copa del Mundo, mientras que el segundo lugar continuará la lucha a la quinta ronda.

Horario del equipo nacional indonesio en el Grupo B

8 de octubre de 2025: Indonesia vs Arabia Saudita – Jeddah

11 de octubre de 2025: Indonesia vs Iraq – Jeddah

14 de octubre de 2025: Determinación del campeón grupal

Con un corto tiempo de preparación y pesados oponentes, se espera que la presencia de Miliano Jonathans proporcione opciones de ataque adicionales y creatividad en las líneas del frente. PSSI espera que el proceso de naturalización se pueda completar a tiempo para que este jugador pueda defender a Garuda en el partido crucial.