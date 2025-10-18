PSSI paga el doble del salario de Shin Tae-yong si contrata a Louis van Gaal como entrenador de la selección nacional de Indonesia

VIVA – Futuro entrenador Equipo Nacional Indonesia se ha convertido en un tema candente en los últimos días después de Patricio Kluivert y PSSI acordó poner fin a la cooperación.

Surgieron varios nombres y el legendario entrenador holandés, Luis van Gaaluno de ellos.

Sí, esta noticia ha causado revuelo en el mundo del fútbol indonesio. No sólo por el gran nombre de Van Gaal, sino también porque se dice que su salario es el doble que el de Shin Tae-yong cuando todavía dirigía Indonesia.

Van Gaal no es ajeno a los rumores sobre los entrenadores Selección Nacional de Indonesia. Cuando el PSSI despidió a Shin Tae-yong en enero de 2025, el nombre del ex entrenador del Manchester United también era un fuerte candidato.

Sin embargo, en ese momento Van Gaal rechazó la oferta del PSSI y en su lugar sugirió a Patrick Kluivert para el puesto de entrenador en jefe de Garuda.

Sin embargo, después de que Kluivert no lograra llevar a Indonesia a la fase final del Mundial de 2026, los rumores sobre Van Gaal se hicieron más fuertes nuevamente. Ahora, según varios informes extranjeros, el PSSI está entablando una comunicación seria con el ex entrenador de la selección holandesa.

Las especulaciones se volvieron más descabelladas después de que los medios internacionales 433 informaran que Van Gaal celebraría una gran conferencia de prensa la próxima semana.

“??????: Este lunes, Louis van Gaal dará una conferencia de prensa donde revelará GRANDES noticias”, escribió la cuenta X @TouchlineX citando el informe 433.

No sólo eso, otro medio extranjero, The International Window, también especuló que la «gran noticia» en cuestión era el traslado de Van Gaal a Indonesia.

«Indonesia es nuestra suposición», escribió la cuenta X @windowintlpod.

«Louis van Gaal como nuevo entrenador de Indonesia será sin duda extraordinario. Realmente estaré muy entusiasmado», continuó.

Si esta noticia es cierta, el PSSI debe estar dispuesto a buscar dinero en sus bolsillos. Según un informe de Sport Nieuws de los Países Bajos, Van Gaal, mientras entrenaba a la selección holandesa en el Mundial de 2022, recibió un salario de 2,9 millones de euros al año o alrededor de 56.000 millones de IDR.

Este valor es el doble del salario de Shin Tae-yong, que se dice que alcanzó los 23.600 millones de IDR al año en su segundo período con Garuda. Y esa cifra no incluye bonificaciones, dietas y costes del personal asistente que Van Gaal suele traer consigo.