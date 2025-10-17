PSSI Exco quiere que STY entrene a la selección nacional de Indonesia, Bung Towel cuestiona el despido de Kluivert

Jacarta – Noticias sobre el asesor del Semen Padang FC, Andre Rosiade, urgente PSSI para no avergonzarse de volver a casa Shin Tae Yong (STY) para volver a manejar Selección Nacional de Indonesia convertirse en un objetivo para los lectores Deportes EN VIVO todo el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: El medio vietnamita Sungkem dice que Tailandia tiene miedo de la selección nacional sub-22 de Indonesia y de este talismán



Otra noticia que está en el punto de mira es el asunto Toalla de tapón quien cuestionó el motivo por el cual el PSSI despidió a Patrick Kluivert como entrenador de la selección nacional de Indonesia.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:

Lea también: Última clasificación de la FIFA: la selección de Indonesia superada por Malasia



5. ¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo PSBS Biak Vs Persib Bandung



Duelo entre PSBS Biak y Persib Bandung

Lea también: Bung Towel: Patrick Kluivert se sintió incómodo desde el principio, perseguido por la sombra de Shin Tae-yong



Un emocionante partido se presentará la próxima semana de la Superliga 2025/2026. El campeón defensor, Persib Bandung, desafiará al ascendido PSBS Biak en el estadio Maguwoharjo, Sleman, el viernes 17 de octubre de 2025 a las 18.30 WIB. Este partido fue transmitido en vivo por Indosiar y se puede ver a través de transmisión en vivo exclusivamente en Vidio.

4. Erick Thohir sobre Kluivert: No es momento de hablar, ten paciencia dos días más



Presidente General del PSSI, Erick Thohir Foto : ENTRE/Zaro Ezza Syachniar

El presidente general del PSSI y ministro de Juventud y Deportes de la República de Indonesia, Erick Thohir, aún se muestra reacio proporcionar información oficial sobre la decisión de rescindir el contrato de Patrick Kluivert como entrenador de la selección de Indonesia.

3. Bung Towel cuestiona la razón por la que PSSI despidió a Patrick Kluivert: ¡El público nunca recibe una explicación completa!



Patrick Kluivert, ex entrenador de la selección de Indonesia Foto : Instagram/Patrick Kluivert

El observador nacional de fútbol, ​​Tommy Welly o conocido familiarmente como Bung Towel, hablar sobre el despido Patrick Kluivert como entrenador de la selección nacional de Indonesia.

2. Andre Rosiade: La mayoría de los PSSI Excos quieren que Shin Tae-yong vuelva a entrenar a la selección nacional de Indonesia



Shin Tae-yong y André Rosiade

El asesor del Semen Padang FC, Andre Rosiade, instó al PSSI para no tener el prestigio de regresar Shin Tae-yong (STY) para volver a dirigir la selección nacional de Indonesia. Esta presión surgió después de que el PSSI despidiera oficialmente a Patrick Kluivert, quien no logró que el equipo de Garuda se clasificara para el Mundial de la Zona Asiática de 2026.

1. Más popular: Lista de reemplazos de Patrick Kluivert, aquí están los fuertes candidatos a entrenador de la selección nacional de Indonesia



Patrick Kluivert, ex entrenador de la selección de Indonesia Foto : Instagram/Patrick Kluivert

Las noticias relacionadas con la separación oficial de Patrick Kluivert de la selección nacional de Indonesia fueron las más populares entre los lectores de VIVA durante el jueves 16 de octubre de 2025. PSSI finalmente dio pasos firmes al poner fin oficialmente a la cooperación con el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia. incluido el entrenador principalPatricio Kluivert.