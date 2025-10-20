¿PSSI Exco habla hoy sobre el nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia?

Jacarta – Cuestiones relativas a la existencia de una reunión del Comité Ejecutivo (Exco) PSSI para hablar del nuevo entrenador Selección Nacional de Indonesia hoy, martes 21 de octubre de 2025, finalmente fue desmentido directamente por la federación.

Anteriormente, circuló la noticia de que PSSI Exco celebraría una reunión especial para determinar un reemplazo para el entrenador de la selección de Indonesia. Sin embargo, esta noticia fue desmentida por varios miembros del Exco.

«Hoy no hay ninguna reunión. No ha habido ninguna invitación para una reunión para discutir sobre los entrenadores», subrayó un miembro del PSSI Exco. Sumardji.

Otros miembros del Exco también hicieron declaraciones similares. Confirmaron que, hasta el martes por la mañana, no había una agenda oficial sobre las discusiones sobre el entrenador en jefe de la selección nacional de Indonesia.

Los rumores sobre esta reunión se difundieron después de que el Viceministro de Juventud y Deportes, Taufik Hidayat, dijera que el PSSI celebraría una reunión el martes (21/10). Sin embargo, la federación aclaró inmediatamente que no había ninguna reunión del Exco prevista para hoy.

«Si hay una reunión, definitivamente la comunicaremos oficialmente. Por el momento no la hay», dijo una fuente interna del PSSI, citada por Kompas.com.

No ha habido ninguna decisión sobre el nuevo entrenador

El puesto de entrenador en jefe de la selección nacional de Indonesia sigue vacante después de Patricio Kluivert Se separó de PSSI hace algún tiempo. Varios nombres circulaban como posibles sustitutos, incluidos entrenadores extranjeros con experiencia en Europa.

Sin embargo, la federación enfatizó que el proceso de evaluación y selección de nuevos entrenadores aún continúa internamente y aún no ha entrado en la etapa de reunión Exco.

«Todos los procesos se llevarán a cabo según el mecanismo. No se puede apresurar», añadió la fuente.

El público sigue esperando certeza

La noticia sobre quién sustituirá a Kluivert sigue siendo un tema candente de conversación entre los aficionados al fútbol nacional. Muchos esperan que el PSSI pueda determinar inmediatamente un nuevo entrenador para que los preparativos de la selección nacional de Indonesia no se vean interrumpidos antes de la próxima agenda internacional.

PSSI también enfatizó anteriormente que la decisión final sobre el nuevo entrenador se discutiría a través de una reunión oficial del Exco, no a través de rumores en los medios.

Por el momento, no hay un cronograma definido sobre cuándo se llevará a cabo la reunión.