PSSI, entrenador de nivel mundialista, paga a Louis van Gaal 2 veces el salario de Shin Tae-yong

Jacarta – Noticias sobre entrenadores de nivel. copa del mundo quién es un fuerte candidato para reemplazar a Patrick Kluivert como entrenador Selección Nacional de Indonesia convertirse en un objetivo para los lectores Deportes EN VIVO todo el sábado 18 de octubre de 2025.

Esa figura es Akira Nishino. Es conocido por su éxito al llevar a la selección japonesa a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Según los datos de Transfermarkt, el técnico de 68 años se encuentra actualmente sin club después de dirigir por última vez a la selección tailandesa en 2021.

Otro entrenador que se rumorea que será el sustituto de Kluivert es Luis van Gaal. PSSI dispuesto a pagar el doble del salario de Shin Tae-yong por el ex entrenador del Barcelona.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:

5. Louis van Gaal se convierte en entrenador de la selección nacional de Indonesia, periodista español revela hechos

Entrenador de la selección holandesa, Louis van Gaal

La cuestión de la incorporación de Louis van Gaal a la selección nacional de Indonesia es actualmente un tema candente de discusión entre los aficionados al fútbol indonesio. esa noticia apareció por primera vez luego de que un periodista de España, Víctor Catalina, escribiera un tuit aludiendo a la llegada del ex seleccionador holandés a Indonesia.

4. ¡Jeje revela el drama de la selección nacional de Indonesia! Hay un jugador ‘enfurruñado’ que quiere volver a Holanda



Ex traductor de Shin Tae-yong en la selección nacional de Indonesia, Jeong Seok Seo (Jeje)

El ex traductor del entrenador Shin Tae-yong de la selección nacional de Indonesia, Jeong Seok Seo o Jeje, reveló fhecho sorprendente sobre la situación interna de la plantilla de Garuda en la tercera ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026.

3. PSSI paga el doble del salario de Shin Tae-yong si contrata a Louis van Gaal como entrenador de la selección nacional de Indonesia



Louis van Gaal mientras aún dirigía el Manchester United

Candidato a entrenador de la selección nacional de Indonesia se convirtió en un tema candente en los últimos días después de que Patrick Kluivert y PSSI acordaran poner fin a la cooperación. Han surgido varios nombres, y el legendario entrenador holandés Louis van Gaal es uno de ellos.

2. Más popular: PSSI Exco quiere que STY entrene al equipo nacional de Indonesia, Bung Towel cuestiona el despido de Kluivert



El ex entrenador de la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong (STY)

Noticias sobre el asesor del Semen Padang FC, Andre Rosiade, instando al PSSI a no estar orgulloso de enviar a Shin Tae Yong (STY) a casavolver a dirigir la selección nacional de Indonesia Déjate cazar por los lectores de VIVA Sport durante todo el viernes 17 de octubre de 2025.

1. Entrenador de nivel mundial, fuerte candidato para reemplazar a Kluivert en la selección nacional de Indonesia