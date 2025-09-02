PSSI enfatiza el partido del equipo nacional de Indonesia en Gelora Delta y GBT está a salvo con la presencia de seguidores

Surabaya, vivo – rumores sobre partidos internacionales Equipo nacional indonesio En Java Oriental, que se llevará a cabo sin la audiencia, finalmente se refutó. Pssi Asegúrese de que el juego aún pueda ser atendido por la audiencia, con garantías de seguridad de la policía, TNI, el gobierno local, a los elementos seguidores.

El Secretario General de PSSI, Yunus Nusi, enfatizó que el estadio Surabaya Delta Sidoarjo y el Bung Tomo (GBT) Surabaya aún se abrirían al público.

«Somos muy serios y orgullosos porque varias veces el evento del equipo nacional aquí fue sin problemas. Por lo tanto, el presidente general (Erick Thohir) eligió Gelora Delta y GBT porque estaba seguro de que Java Oriental estaría a salvo para nuestro partido nacional del partido internacional», dijo.

Yunus también espera que la energía positiva del Delta de Gelora pueda ser contagioso para el equipo nacional U-23 que compite, considerando que el estadio a menudo es un lugar exitoso para los equipos nacionales U-16 y U-19.

Apoyo total de las autoridades y seguidores

PSSI enfatizó que la seguridad del partido estaba garantizada gracias a la sinergia entre la policía, el TNI, el gobierno local y los elementos de los partidarios. Todas las partes están comprometidas a mantener el juego seguro y propicio.

«Gracias al gobierno de la ciudad de Surabaya, el gobierno de la regencia de Sidoarjo, la policía, el TNI y los elementos de los partidarios en Surabaya, Sidoarjo y las áreas circundantes», agregó Yunus.

Compromiso del seguidor

El miembro de Exco PSSI, Ahmad Riad, enfatizó que no había limitación del número de espectadores. De hecho, si hay personas que intentan hacer disturbios, los partidarios de los propios partidarios se someterán directamente a las autoridades.

«El fútbol es algo que puede unirnos a todos. Probemos que Java Oriental merece ser un ejemplo nacional. El estadio será seguro, cómodo y permanecerá abierto a la audiencia», dijo Riyadh, quien también se desempeña como presidente de la Java Pssi Asprov de Java Oriental.

Según Riad, mantener el orden no se trata solo del partido, sino que también se refiere a la imagen de Indonesia a los ojos del mundo. «Si hay un problema, el impacto puede ser la inversión, la economía, el turismo. Apoyemos al equipo nacional y mantengamos el buen nombre de la nación», dijo.