PSSI dijo después de la ley de por vida de Hilmi Gimnastiar

VIVA – Hay que aceptar el destino oscuro. Muhammad Hilmi gimnasta. Jugador Putra Jaya Pasuruan Fue condenado a suspensión perpetua de actividades en el mundo del fútbol por parte del Comité Disciplinario de la Asociación Provincial (Komdis) (Asprov) PSSI Java Oriental.

Esta estricta sanción se impuso tras las acciones violentas de Hilmi contra el jugador de Perseta 1970 Tulungagung, Firman Nugraha Ardhiansyah, en el partido. Liga 4 Java Oriental.

El presidente del PSSI Asprov Komdis de Java Oriental, Samiadji Makin Rahmat, destacó que la decisión se tomó después de que su partido realizara un examen exhaustivo y evaluara que las acciones de Hilmi entraban en la categoría de violaciones graves del Código Disciplinario del PSSI.

«El acto de patear a un jugador contrario causándole una lesión grave es un acto de violencia. Por lo tanto, Komdis impuso un castigo adicional en forma de prohibición de por vida de las actividades futbolísticas», dijo Makin, según informó Antara.

El incidente ocurrió en el partido de dieciseisavos de final del Grupo C de la Liga 4 de la Copa del Gobernador de Java Oriental 2025/2026 entre Putra Jaya Pasuruan y Perseta 1970 Tulungagung en el estadio Gelora Bangkalan, el lunes.

En su decisión, PSSI Komdis de Java Oriental declaró que se demostró que Hilmi violó el artículo 48 junto con el artículo 49 del Código Disciplinario de PSSI después de darle una fuerte patada en el pecho a Firman que provocó que la víctima sufriera heridas graves.

No sólo la suspensión de por vida, Komdis también impuso sanciones adicionales en forma de multa de 2,5 millones de IDR de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Código Disciplinario del PSSI.

Makin enfatizó que este duro castigo no es sólo para castigar al perpetrador, sino también como una fuerte advertencia a todos los jugadores para que mantengan el espíritu deportivo y la seguridad en el campo.

«Esto es fútbol, ​​no artes marciales. Esperamos que esta decisión sirva de lección para que incidentes similares no vuelvan a ocurrir», afirmó.

Sin embargo, el PSSI Komdis de Java Oriental dijo que la decisión aún puede ser apelada de acuerdo con el mecanismo regulado en el Código Disciplinario del PSSI.