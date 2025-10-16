PSSI despide oficialmente a Patrick Kluivert y otros

VIVA – PSSI finalmente dio pasos firmes al poner fin oficialmente a la cooperación con el equipo de entrenadores. Equipo Nacional Indonesia, incluido el entrenador principal, Patricio Kluivert.

Esta decisión se anunció a través de un mecanismo de terminación mutua, también conocido como un acuerdo mutuo para separarse en buenos términos.

Esta información fue confirmada directamente a través del sitio web oficial de PSSI. En su comunicado, el PSSI afirmó que esta separación fue el resultado de intensas discusiones entre las dos partes, después de considerar una serie de dinámicas internas y la dirección del desarrollo futuro de la selección nacional.

Anteriormente se sabía que Kluivert y su cuerpo técnico habían firmado un contrato de dos años. Sin embargo, ni siquiera un año después, ambos acordaron poner fin a la colaboración que inicialmente se esperaba que hiciera avanzar a la selección nacional.

Este paso significó que todos los miembros del equipo técnico, incluido Kluivert, ya no estaban a cargo Selección Nacional de Indonesia en todos los niveles, desde senior, sub-23, hasta sub-20.

PSSI tampoco olvidó agradecer la dedicación de Kluivert y su personal. En su comunicado, la federación destacó que esta decisión forma parte de una evaluación integral del progreso del fútbol nacional.

«Después de trabajar juntos intensamente durante casi 12 meses, el PSSI expresa su mayor agradecimiento al entrenador Patrick Kluivert y su personal por su dedicación y contribución al fútbol indonesio», escribió el PSSI en su comunicado oficial.

«Después de conversaciones abiertas y respetuosas, ambas partes acordaron poner fin a esta colaboración. Nos gustaría agradecer al entrenador Patrick Kluivert y a su equipo por la profesionalidad que han demostrado».

«Su espíritu y presencia siempre serán recordados con respeto. Les deseamos lo mejor en sus próximos pasos».