PSSI descarga sin rodeos la causa de los Hilgers de Mees cruzados del equipo nacional de Indonesia para la Ronda 4 de las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick Kluivert ha convocado a 28 jugadores para la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

El equipo de Garuda jugará la muerte y la muerte para penetrar el sueño de calificar para la Copa Mundial 2026 contra Arab Sadu e Irak en octubre de 2025.

En esta citación, hay varias sorpresas. Uno de ellos no es nombre Mees Hilgers. De hecho, antes del jugador FC Twente Se convirtió en un pilar en la línea de fondo de Garuda.

Relacionado con esto, miembros de Exco Pssi Arya afirmó que la decisión de no ser llamada por Mees Hilgers no era un asunto técnico, sino un problema con su club, FC Twente.

«Ciertamente porque Mees ahora se está concentrando en su club. Incluso afuera, los medios de comunicación se preguntan por qué no fue jugado, aunque sabemos que la calidad es muy buena», dijo Arya.

Arya agregó, el problema del contrato se convirtió en la raíz del problema. «Todos sabemos por qué, por el problema del contrato del club. Así que no queremos que pierda el enfoque. Me damos tiempo y espacio para resolver el problema», continuó.

En la actualidad, los Hilgers están congelados del FC Twente Squad. No por el rendimiento, sino las secuelas de su fracaso para mover el club en el último mercado de transferencias. El defensor de 24 años se negó a extender el contrato que expiró en junio de 2026.

Twente no quiere perder al jugador gratis. Como resultado, la gerencia eligió alienar a Hilgers hasta que estuvo dispuesto a firmar un nuevo contrato.

Incluso sin Hilgers, defensa Equipo nacional indonesio Todavía habitado por los mejores nombres. Jordi Amat, Rizki Ridho, Justin Hubner, Kevin Diks y Jay Idzes están listos para proteger la pared de Garuda. Además, también hay Calvin Verdonk y Sandy Walsh que se pueden jugar como una espalda completa o en el centro.