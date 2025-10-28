PSSI decide nuevo entrenador para la selección nacional de Indonesia antes de marzo de 2026

Jacarta – Asociación de fútbol de Indonesia (PSSI) decidirá sobre un nuevo entrenador para equipo nacional de indonesia antes de la agenda del Día del Partido de la FIFA (FMD) en marzo de 2026.

Así lo dijeron miembros del Comité Ejecutivo del PSSI (Exco). Arya Sinulingga mientras asistía al mini torneo de fútbol intermedio titulado «Media Cup 2025» el primer día en el Pekar Goozone Mini Soccer Cibis, en el sur de Yakarta, el martes.

«El próximo FMD es marzo. Porque ahora el FMD (en noviembre) está siendo utilizado por el equipo de los SEA Games Sub-22. Eso significa que nuestras necesidades serán en marzo. Lo buscaremos primero. Como dijo ayer Pak Ketum PSSI, hay un problema en un área, primero tenemos que mejorar nuestra imagen afuera, porque muchas personas están intimidando a los ex entrenadores, así que esperaremos», dijo Arya.

La fiebre aftosa más cercana después de noviembre será en marzo de 2026, concretamente del 23 al 31 de marzo. Durante ese período, cada país tiene la oportunidad de jugar dos partidos.

Arya luego dijo que la selección de un nuevo entrenador ante la FMD en marzo de 2026 se debió a la espera del momento adecuado.

Porque, dijo, la situación del fútbol indonesio está actualmente caliente después de no poder llegar al Mundial de 2026. Indonesia perdió en la cuarta ronda de clasificación debido a dos derrotas ante Arabia Saudita (2-3) e Irak (0-1).

Como resultado de este fracaso, el PSSI decidió separarse del entrenador en jefe Patrick Kluivert. No sólo con Kluivert, también cortaron la colaboración con el equipo técnico holandés de la selección nacional, formado por Alex Pastoor, Denny Landzaat y Gerald Vanenburg.

«Hay un dicho, si quieres elegir algo, no seas más feliz, no estés más molesto ni triste. Así que elígelo cuando estés tranquilo para que tengas tiempo de elegir», añadió.

Además, Arya dijo en la misma ocasión que hasta el momento no había habido ninguna reunión celebrada por el PSSI Exco. Anteriormente, después de la derrota contra Irak, el director de la selección indonesia, Sumardji, dijo que presentaría el informe de evaluación general en la reunión del PSSI Exco, donde lo transmitiría «tal cual» y no encubriría nada.