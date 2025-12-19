¿PSSI decide elegir a John Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia?

VIVA – Rumores de nombramiento Juan Herdman ya que el nuevo entrenador de la selección de Indonesia aún no ha llegado al punto final. Esta seguridad fue confirmada por el vicepresidente general. PSSI, Zainuddin Amalien medio de informes que mencionan al ex entrenador Equipo Nacional Canadá ha sido designado oficialmente.

Lea también: PSSI dijo sobre el nombramiento de John Herdman como entrenador de la selección de Indonesia



Puesto de entrenador Selección Nacional de Indonesia Actualmente sigue vacante después de que Patrick Kluivert fuera expulsado por no poder llevar al equipo de Garuda a las eliminatorias para el Mundial de 2026. Desde entonces, comenzaron a surgir varios nombres de entrenadores extranjeros vinculados al PSSI.

El nombre de John Herdman es uno de los más discutidos. El medio británico Sky Sports incluso informó que el experimentado entrenador había sido incluido en la lista de candidatos fuertes y había pasado por un proceso de entrevista.

Lea también: Jordi Amat envió un mensaje firme al PSSI: Los jugadores y la afición deben confiar en los entrenadores de la Selección



«John Herdman está en la lista para el puesto de entrenador de la selección de Indonesia. El ex entrenador de la selección de Canadá ya ha sido entrevistado», escribió Sky Sports.

Sin embargo, Amali enfatizó que todo el proceso no se completó por completo. Confirmó que el PSSI aún no ha tomado una decisión oficial sobre el nuevo entrenador.

Lea también: Los observadores revelan una fuerte caída en el rendimiento de la selección nacional de Indonesia, la era Vanenburg se considera más convincente



«Aún no es definitivo», dijo Zainudin Amali en un breve mensaje a los periodistas el viernes 19 de diciembre de 2025.

Añadió que PSSI aún se encuentra en nuevas etapas de negociación que deben ser acordadas por ambas partes. Sólo se hará un anuncio oficial después de que se complete todo el proceso.

«Aún queda un proceso que debe ser negociado y acordado por ambas partes. Cuando esté completo, será anunciado directamente por el Presidente General», explicó.

Mientras tanto, está previsto que la selección nacional de Indonesia regrese a la agenda de la jornada de la FIFA en marzo de 2026. Este partido se utilizará como evento de prueba y como preparación para la próxima agenda internacional.