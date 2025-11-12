¡PSSI debe tener cuidado! Estos son los 3 grandes riesgos si Timur Kapadze se convierte en entrenador de la selección de Indonesia

Jacarta – No Timur Kapadze Actualmente está siendo discutido acaloradamente tras renunciar a su cargo como entrenador asistente de la Selección Nacional de Uzbekistán. Esta medida inmediatamente dio lugar a especulaciones de que el joven entrenador de 43 años era un fuerte candidato para el nuevo entrenador. Selección Nacional de Indonesia reemplaza el puesto actualmente vacante.

Los rumores sobre la llegada de Kapadze a Indonesia se fortalecieron después de que la Federación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) anunciara oficialmente su dimisión. En un comunicado oficial, la UFA escribió que Kapadze quiere “continuar su carrera hacia una nueva etapa”, frase que parece allanar el camino para nuevas oportunidades fuera de Uzbekistán.

Sin embargo, en medio de la euforia entre algunos grupos que consideran a Kapadze como una figura potencial, hay una serie de señales de peligro a las que se debe prestar atención. PSSI antes de nombrarlo entrenador en jefe de la selección nacional de Garuda.

He aquí un análisis en profundidad de tres grandes riesgos si Timur Kapadze realmente se convierte en entrenador de la selección nacional de Indonesia.

1. Falta de experiencia en la gestión de la selección absoluta

Una de las notas cruciales de Timur Kapadze es su falta de experiencia en la selección absoluta. Según datos de Transfermarkt, Kapadze fue designado por primera vez para dirigir la selección nacional de Uzbekistán en 2022. Sin embargo, ese período solo duró seis partidos antes de que lo trasladaran a entrenar a la selección nacional sub-23 de Uzbekistán.

En julio de 2024, a Kapadze se le encomendó nuevamente la tarea de entrenar a la selección absoluta, pero su mandato también fue muy corto: solo tres partidos. Luego regresó al puesto de entrenador en jefe en 2025 después de que Srecko Katanec dimitiera.

Con una experiencia total relativamente corta al más alto nivel, es natural que surjan dudas sobre la capacidad y adaptabilidad de Kapadze para enfrentar la enorme presión en la selección nacional de Indonesia, especialmente con expectativas públicas muy altas.

La selección nacional de Indonesia actualmente cuenta con muchos jugadores experimentados y naturalizados que juegan en las mejores ligas del mundo. Gestionar un vestuario con un gran ego, expectativas del público que exigen resultados instantáneos y la atención de los medios nacionales claramente no es una tarea fácil para un entrenador con un tiempo de juego limitado en la máxima categoría.

2. Más experiencia en el manejo de jugadores jóvenes

De hecho, la carrera de Kapadze como entrenador la ha transcurrido principalmente en equipos juveniles. Es conocido por su éxito al llevar a la Selección Nacional Sub-23 de Uzbekistán a la final de la Copa Asiática Sub-23 de 2024, así como por conseguir boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, también entregó una medalla de bronce en los Juegos Asiáticos de 2023, un logro histórico para Uzbekistán.