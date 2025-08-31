PSSI asegura que la calificación de la Copa Asiática U-23 en Sidoarjo se celebra a tiempo, el equipo nacional indonesio U-23 está listo para presumir

Sidoarjo, Viva – Pssi Garantizar la implementación de calificaciones Copa asiática u 23 2026 continúa de acuerdo con el calendario en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, aunque la situación de seguridad en Surabaya y sus alrededores se está calentando debido a una ola de manifestaciones.

Miembro del Comité Ejecutivo de PSSI (EXCO), Arya Sinulingga, enfatizó que no hubo cambios en la agenda del torneo que tendría lugar del 3 al 9 de septiembre de 2025.

«Hasta el día de hoy, todavía está programado», dijo Arya, desestimando la especulación sobre la posibilidad de retraso o eliminación de la ubicación del partido.

Indonesia es miembro del Grupo J con Corea del Sur, Laos y Macao. Solo los campeones grupales y cuatro mejores finalistas calificarán para las finales de la Copa Asiática U-23 2026 que están programadas para tener lugar en Arabia Saudita en enero.

La situación se calienta en Surabaya

La ola de protestas en Surabaya fue desencadenada por un trágico incidente en Yakarta, cuando un vehículo táctico de la policía mató a un taxista de motocicleta en línea. Este incidente desencadenó la masa de las masas para conducir a disturbios en Surabaya. Varias instalaciones públicas sufrieron destrucción, incluido el edificio Grahadi y varios puestos policiales que fueron quemados.

Aun así, PSSI se aseguró de que la condición de Sidoarjo fuera relativamente segura y la preparación del partido no fue interrumpida. Todos los partidos aún se llevarán a cabo con una seguridad ajustada.

Horario de coincidencias Equipo Nacional Indonesio U 23

3 de septiembre de 2025: Indonesia vs Laos (19.30 WIB)

6 de septiembre de 2025: Macao vs Indonesia (19.30 WIB)

9 de septiembre de 2025: Corea del Sur vs Indonesia (19.30 WIB)

Todos los partidos del Grupo J se transmitirán en vivo en SCTV, Indosiar y Vidio.

Optimismo de Garuda Muda

Con el estado del anfitrión del grupo, el equipo nacional U-23 indonesio tiene una gran posibilidad de ganar boletos para las finales. Se espera que el apoyo público del país sea una energía adicional para que el equipo de Garuda Muda compita con oponentes fuertes, especialmente en Corea del Sur.