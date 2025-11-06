PSSI anuncia que la selección nacional sub-22 de Indonesia se enfrentará a Mali y se prepara para los SEA Games en la jornada de la FIFA

VIVA – Equipo Nacional Indonesia Sub-22 afrontará dos partidos internacionales de prueba contra Mali Sub-22 como parte de su preparación para el torneo. Juegos del mar 2025 en Tailandia.

El partido, titulado Partido amistoso internacional, está programado para los días 15 y 18 de noviembre de 2025 en el estadio Pakansari, Bogor Regency, con inicio a las 20:00 WIB.

secretario general PSSIYunus Nusi, confirmó que el partido contra Mali fue una parte importante de la serie de fortalecimiento del equipo antes de presentarse en el evento multievento más grande del Sudeste Asiático.

«PSSI confirma que la selección nacional sub-22 jugará dos veces contra Malí sub-23 en el estadio Pakansari. La selección de Malí llegará a Indonesia el 13 de noviembre», dijo Yunus, citado en el sitio web oficial de PSSI.

Se espera que estos dos partidos sean un medio de evaluación y maduración estratégica para el equipo de Garuda Muda, que se prepara para participar en el fútbol masculino en los SEA Games 2025, que se celebrarán del 3 al 18 de diciembre.

Anteriormente, el pasado mes de octubre (10 y 13 de octubre), Indonesia Sub-23 también disputó dos partidos de prueba internacionales contra India Sub-22 en el Estadio Madya de Yakarta.

En cuanto a la venta de entradas para el partido contra Mali, PSSI proporcionará inmediatamente información oficial.

«Pronto anunciaremos la venta de entradas para estos dos partidos. Esperemos que esta prueba pueda hacer que el Equipo Nacional Sub-23 sea más maduro y sólido antes de competir en los próximos SEA Games de 2025», dijo Yunus.

El siguiente es el calendario completo de partidos de prueba. Selección Nacional de Indonesia Sub-23 contra Malí:

15 de noviembre de 2025 – Estadio Pakansari, Bogor (inicio a las 20:00 WIB)

18 de noviembre de 2025 – Estadio Pakansari, Bogor (inicio a las 20:00 WIB)