PSSI anuncia oficialmente a John Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia

VIVA – PSSI finalmente anunciado oficialmente Juan Herdman como nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia. Este anuncio se hizo el sábado 3 de enero de 2026 y marcó el inicio de una nueva era para el fútbol indonesio.

La presencia de Herdman no es sólo un cambio de entrenador. Este hombre de 50 años es conocido como un arquitecto experimentado que tiene un historial impresionante a nivel internacional, incluida la participación de la selección nacional en el Mundial.

PSSI también acogió con gran optimismo la presencia de Herdman. La trayectoria del técnico británico fue el principal motivo de su nombramiento. Herdman figura como el único entrenador del mundo capaz de guiar a las selecciones masculina y femenina de un mismo país a clasificarse para el Mundial. fifa.

Con la selección nacional femenina de Canadá, Herdman participó en los Mundiales de 2007 y 2011. No solo eso, también hizo historia al ganar dos medallas de bronce olímpicas consecutivas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

El éxito de Herdman continuó en el sector masculino. Logró traerlo equipo nacional Canadá se presenta al Mundial de Qatar 2022, un logro histórico tras 36 años de ausencia. Bajo su liderazgo, la clasificación de la FIFA de Canadá saltó drásticamente del puesto 77 al 33 en el mundo.

En 2026, Herdman se enfrentó inmediatamente a una densa agenda Selección Nacional de Indonesia. Está previsto que la selección absoluta aparezca en el evento de la Serie FIFA en el estadio principal Gelora Bung Karno la jornada de la FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026.

Aparte de eso, la selección de Indonesia también se someterá a la agenda del Día del Partido de la FIFA en junio, septiembre, octubre y noviembre. Otro gran desafío aguarda en la Copa AFF 2026, que está previsto que se celebre a partir del 25 de julio de 2026.

Con la experiencia y el historial de John Herdman, el público del fútbol indonesio ahora tiene grandes esperanzas de cambios significativos dentro del equipo nacional de Garuda.