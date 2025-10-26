PSSI Acepta A Los Simpatizantes De La Selección Nacional De Indonesia, Esta Es La Promesa De Erick Thohir

VIVA – Presidente PSSI, Erick Thohirabriendo un espacio de diálogo con los aficionados al fútbol indonesio. Erick acaba de reunirse directamente con representantes de la peña Ultras Garuda Indonesia recibirá comentarios sobre la dirección para mejorar la PSSI y Equipo Nacional Indonesia.

Lea también: ¡Temblar! Ante los medios italianos, Jay Idzes expresa su amor por la selección de Indonesia



Erick compartió este momento a través de su cuenta personal de Instagram el domingo 26 de octubre de 2025 por la mañana. En la carga, se ve a seis representantes de Garuda Ultras presentes y discutiendo directamente con la persona número uno de PSSI.

“Reunirse con representantes de Ultras Garuda Indonesia que transmitieron aportes para PSSI y Selección Nacional de Indonesia en el futuro», escribió Erick en Instagram.

Lea también: El futuro del fútbol malasio se vuelve más oscuro, TMJ dice que la FIFA impondrá sanciones más severas



En la foto compartida, se ve a Erick recibiendo un documento que contiene puntos de aporte de los representantes de Ultras. El hombre que también se desempeña como Ministro de Juventud y Deportes (Menpora) de la República de Indonesia enfatizó que la apertura a las críticas y sugerencias de los aficionados es parte de los esfuerzos para construir un fútbol nacional más saludable.

«Acepto esta aportación como una forma de apertura del PSSI para que podamos construir juntos el fútbol indonesio», afirmó Erick.

«PSSI necesita la cooperación de varias partes interesadas, especialmente de los aficionados, para que podamos desarrollar el fútbol indonesio. Gracias por sus aportes, gracias por apoyar siempre a Indonesia incansablemente donde y cuando compita la selección de Indonesia», continuó.

Lea también: El presidente de la PBPI da la bienvenida al regreso a casa de la selección nacional femenina de pádel: esto es historia para Indonesia



La reunión recibió el reconocimiento de varios seguidores. Consideran que los pasos de Erick son una señal positiva de que el PSSI ahora está más abierto a las aspiraciones del público futbolístico.

Antes de Ultras Garuda, otro grupo de seguidores, La Grande Indonesia, también mantuvo una reunión con el director de la selección nacional de Indonesia y miembro del PSSI Exco, Kombes Pol Sumardji.

La reunión que tuvo lugar el 16 de octubre fue un foro para que La Grande transmitiera críticas y aportaciones sobre el desempeño de la Selección Nacional de Indonesia que no logró avanzar a la Copa del Mundo de 2026.

«Reunión en la oficina del PSSI para expresar quejas durante las eliminatorias de la Copa del Mundo de 2026 al Sr. Sumardji como Gerente Senior del Equipo Nacional. También hicimos varios puntos de demanda para transmitir a la federación para que el Equipo Nacional pueda ser mejor en el futuro», escribió La Grande Indonesia a través de una carga en su cuenta oficial de Instagram.