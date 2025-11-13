PSSI abre su voz sobre Timur Kapadze, Hallgrimsson y Bojan Hodak

VIVA – Problemas relacionados con posibles nuevos entrenadores Equipo Nacional Indonesia sigue siendo un tema candente de conversación. Se dice que tres nombres están en el radar PSSI para sustituir a Patrick Kluivert, que fue liberado recientemente.

Lea también: Edición del entrenador de Persib, Bojan Hodak, que reemplaza a Patrick Kluivert, la dirección abre la voz



Las tres figuras son entrenadores de la selección irlandesa. Heimir Hallgrímssonex arquitecto uzbeko Timur Kapadzey el táctico de Persib Bandung, Bojan Hodak.

Se considera que los tres tienen grandes posibilidades de liderar el equipo de Garuda, después de que Kluivert no lograra que Indonesia se clasificara para el Mundial de 2026.

Lea también: Así fortalece el FC Twente a Mees Hilgers, gravemente lesionado



En respuesta a esta noticia, Sumardji, miembro del Comité Ejecutivo del PSSI (Exco) y presidente del Órgano del Equipo Nacional (BTN), abrió su voz.

«Todavía es un proceso», dijo brevemente Sumardji cuando fue confirmado, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Lea también: Perfil y trayectoria de Timur Kapadze, futuro entrenador de la selección nacional al que el PSSI debe tener cuidado



Se dice que Kapadze está cerca, el PSSI aún no quiere hablar

Anteriormente, el medio uzbeko Championat Asia causó revuelo entre el público del fútbol indonesio. En su informe, los medios escribieron que Timur Kapadze estaría a un paso de convertirse en entrenador en jefe. Selección Nacional de Indonesia.

Sin embargo, Sumardji enfatizó que hasta el momento el PSSI no ha tomado ninguna decisión sobre el nombre de Kapadze u otros candidatos.

«Aún no ha habido ninguna decisión, todavía es un proceso», enfatizó.

Hallgrimsson y Hodak entran en el radar

Además de Kapadze, también se discuten ampliamente otros dos nombres. El medio irlandés Irish Examiner afirma que el PSSI está siguiendo la situación de Heimir Hallgrimsson, el entrenador que llevó con éxito a Islandia al Mundial de 2018.

Mientras tanto, Bojan Hodak es considerado el candidato local más realista. Consiguió ganar el título de la Liga de Indonesia durante dos temporadas consecutivas con Persib Bandung y tiene una larga experiencia en el Sudeste Asiático.

Varios observadores dijeron que Hodak merecía la oportunidad de enfrentarse a Jay Idzes y otros a nivel de selección nacional.

PSSI sigue buscando lo mejor

Aunque los rumores continúan difundiéndose, el PSSI a través de Sumardji confirmó que el proceso de selección del nuevo entrenador aún está en curso. La federación quiere asegurarse de que la figura elegida realmente se ajuste al carácter del fútbol indonesio.

«El proceso aún está en curso, se anunciará cuando sea definitivo», concluyó Sumardji.