PSM Makassar vs Persebaya Surabaya Match se pospone, se consideran condiciones de seguridad

Hacer, vivo – El partido de la cuarta semana Súper liga 2025/26 entre PSM Makassar Y Persebaya Surabaya, que debería haberse celebrado en el estadio Gelora BJ Habibier, Parepare, el domingo 31 de agosto de 2025, se pospuso oficialmente.

Esta decisión se tomó a través de la carta oficial de Ileague numerada 1277/Li-Cor/VIII/2025, que luego fue confirmada por la administración de PSM Makassar a través de la cuenta de redes sociales del club.

«El partido de PSM de Makassar vs Persebaya Surabaya el 31 de agosto de 2025 fue pospuesto oficialmente», escribió la declaración oficial del club. El PSM también mencionó que la información sobre los boletos de coincidencia se anunciará más a fondo.

El factor de seguridad es la razón principal

El aplazamiento de este partido no puede separarse de la situación de seguridad en varias regiones en Indonesia, incluso en la ciudad de Makassar. La demostración desenfrenada en los últimos días hizo que el organizador junto con las fuerzas de seguridad eligiera pasos anticipados.

«El número de manifestaciones y manifestaciones en varias regiones de Indonesia, incluso en Makassar, se ha pospuesto para toda la seguridad», escribió una cuenta nacional de fútbol.

Con esta decisión, se espera que tanto los jugadores como los seguidores puedan comprender y mantener el orden. La liga también abre la posibilidad de que otros partidos en la competencia de la Super League esta temporada puedan haber experimentado un retraso si las condiciones no son propicias.

Impacto en la competencia

Este retraso ciertamente tiene un impacto en el horario de competencia. PSM Makassar y Persebaya Surabaya deben esperar a que la reprogramación continúe la competencia en el tablero de clasificación. Hasta la tercera semana, los dos equipos todavía estaban tratando de recolectar constantemente puntos para competir en la parte superior.

Para los seguidores, esta noticia es una decepción. Sin embargo, tanto la gestión de PSM como la liga enfatizaron que los factores de seguridad y seguridad de todas las partes siguen siendo una prioridad.

«¡Gracias por el apoyo de TA, cuídate unos a otros!» Cierre la declaración oficial de PSM Makassar.