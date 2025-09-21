PSM finalmente ganó y dio la primera derrota a Persija

VIVA – PSM Makassar finalmente ganó la victoria inaugural en la Super League 2025/2026. Jugando en el estadio Gelora BJ Habibie, Parepare, domingo 21 de septiembre de 2025, Juku Eja conquistó con éxito Perseguidor Yakarta con un puntaje de 2-0.

Desde los primeros minutos, PSM apareció presionando con alta presión. Persija estaba abrumada, incluso Allano había entrado en el gol de PSM en el sexto minuto. Pero el objetivo fue anulado por fuera de juego.

Persija luego trató de responder. Maxwell Souza casi trajo un equipo invitado superior, pero el portero Hilman Syah parecía rápidamente asegurar el objetivo. El juego fue feroz con la venta y compra de ataques.

Hacia el final de la primera mitad, Abu Kamara dio una oportunidad de oro para Jacques Medina. Desafortunadamente, Medina, que se enfrentó directamente al portero Carlos Eduardo, no logró completar la oportunidad.

Nació un nuevo gol en la segunda mitad. Precisamente en el minuto 55, el tiro libre de Savio Roberto provocó el objetivo de Persija. La dura patada horizontal no pudo detener a Carlos Eduardo. PSM es 1-0 de ventaja.

Persija trató de levantarse y seguir presionando. Pero la defensa de PSM dirigida por Yuran Fernandes se desempeñó con firmeza.

El desastre para Persija llegó en el minuto 79. El cebo maduro de Rizky Eka del lado derecho fue golpeado por Abu Kamara para duplicar la superioridad de PSM a 2-0.

El puntaje duró hasta que terminó la pelea. Persija también tuvo que tragar la primera derrota esta temporada a pesar de que todavía sobrevivió en la cima con 11 puntos. Mientras tanto, PSM subió al puesto 14 con una colección de seis puntos.

Composición del jugador

PSM Makassar: Hilman Syah; Victor Luiz, Aloisio Neto, Yuran Fernandes, Syahrul Lasinari, Victor Dethan; Gledon Paixao, Ricky Pratama, Savio Roberto; Abu Kamara, Jacques Medina.

PERSIJA JAKARTA: Carlos Eduardo; Alan Cardoso, Jordi Amat, Rizky Ridho, Río Fahmi; Rayhan Hannan, Van Basty Souza, Fabio Silva; Bruno Tubarao, Maxwell, Allano.