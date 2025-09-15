PSM Fernandes Tarifa jugando en la Copa del Mundo, deje a Mu Andre Onana con éxito

Yakarta, Viva – noticias sobre la posibilidad de defensor PSM Makassar, Fernandes yuran actuar juntos Equipo nacional de Tanjung Verde De 2026 Copa del Mundo Conviértete en un lector cazado Viva Sport Durante el lunes 15 de septiembre de 2025.

Leer también: Clasificación de la Super League: Borneo FC Step on Gas, PSM Makassar Patético



Otra noticia es sobre Andre Onan quien fue elegido como hombre del partido en su debut con Trabzonspor después de ser prestado por el Manchester United.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

Leer también: Manchester United Irony! Ciudad del hombre asesinado, Onana incluso triunfó en Türkiye



5. JIS es uno de los estadios más bellos del mundo, pero es una barrera para la calidad de Persija



Estadio Internacional de Yakarta (JIS)

Leer también: Tanjung Verde Al borde de la historia, el defensor de PSM Yuran Fernandes tiene la oportunidad de aparecer en la Copa Mundial de 2026



El entrenador de Persija Jackarta, Mauricio Souza, no pudo ocultar su decepción después de que su equipo solo dibujó 1-1 contra Bali United en el Estadio Internacional de Yakarta (JIS), el domingo 14 de septiembre de 2025

En una conferencia de prensa después del partido, Souza sin rodeos hizo críticas. Destacó K.Jis Field Grass Hasta que se considera que el liderazgo del árbitro interfiere con el curso del partido.

4. Manchester United Irony! Ciudad del hombre asesinado, Onana incluso triunfó en Türkiye



Portero del Manchester United Andre Onana

Cuando Mu se desplomó, el portero que prestaron a Trabzonspor Parece extraordinario. Sí, Andre Onana, que se había convertido en un foco negativo en Old Trafford, ahora se ha convertido en un héroe en Türkiye.

El debut con Trabzonspor terminó en una derrota 0-1 de Fenerbahce en Chobani Stadyumu, pero la apariencia de Onana hizo que muchas personas sacudieran la cabeza. El portero registró 8 rescate crucial e incluso fue elegido como hombre del partido.

3. Señal de peligro! Los marineros de Lion City observaron 5-0, Persib debe estar alerta en ACL 2



El jugador de Lion City Sailors celebra los goles Foto : Instagram @lioncitailors.fc

Marineros de la ciudad de león Enviar señales de peligro Antes del duelo contra Persib Bandung en la AFC Champions League 2 (ACL 2). El club singapurense acababa de ganar una victoria aplastante de 5-0 sobre el Balestier de Khalsa en S.League continuó en Town Square en nuestro Hub Tampines, el domingo 14 de septiembre de 2025.

2. Más popular: Chat Ole Romeny a Patrick Kluivert, el equipo nacional de Tanjung Verde está a un paso de la Copa Mundial 2026



Ole Romeny, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

Noticias sobre el chat del jugador del equipo nacional indonesio, Ole Romeny, al entrenador Patrick Kluivert Conviértete en un lector de prisa Viva Sport Durante la semana del 14 de septiembre de 2025. Otra noticia que se convirtió en lo más destacado fue sobre el equipo nacional de Tanjung Verde, que estaba a un paso de distancia para registrar la historia de clasificación para la Copa Mundial 2026.

1. Tanjung Verde Al borde de la historia, el defensor de PSM Yuran Fernandes tiene la oportunidad de aparecer en la Copa Mundial 2026



Defensor de PSM de Makassar, yuran Fernandes Foto : Instagram @yur4nfernandes

El equipo nacional de Tanjung Verde está talando una nueva historia en su viaje de fútbol. El pequeño archipiélago en África occidental ahora está a solo un paso para garantizar las entradas para las finales de la Copa Mundial 2026 que se celebrarán en los Estados Unidos, Canadá y México.

Uno de los nombres que participaron Robar la atención es una tarifa de Fernandes, Makassar PSM Mainstay Defensor en la Super League Indonesia. En marzo de 2025, recibió una primera llamada al equipo nacional de Tanjung Verde para la calificación de la Copa Mundial contra Mauricio y Angola.