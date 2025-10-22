PSIM entra entre los tres primeros, supera a Persija y Persib tras derrotar al Dewa United

VIVA – PSIM Yogyakarta sigue mostrando su fuerza en la Superliga 2025/2026. El club apodado Laskar Mataram logró conquistar Dewa United con marcador de 2-0 en el Estadio Sultan Agung, Bantul, miércoles 22 de octubre de 2025 por la noche WIB.

Los dos goles de la victoria del PSIM los marcó su delantero titular, Nermin Haljeta, en los minutos 3 y 61 respectivamente. Esta victoria no sólo hizo que los aficionados aplaudieran, sino que también elevó al PSIM en la clasificación.

Ahora PSIM ha penetrado las tres primeras posiciones de la Superliga, superando a dos gigantes, persia Yakarta y persib Bandung. En nueve partidos, PSIM ha acumulado 15 puntos y está cerca de Persita Tangerang, que ocupa el segundo lugar con 16 puntos.

PSIM inmediatamente pisó el acelerador desde el primer minuto. A los tres minutos, Nermin Haljeta abrió el marcador con un fuerte disparo que el portero del Dewa United no supo anticipar.

El equipo visitante intentó responder a través de Stefano Lilipaly y Alex Martins, pero la mala finalización y la brillante acción del portero Cahya Supriadi frustraron al Dewa United.

El desastre golpeó al Dewa United en la segunda mitad después de que Nick Kuipers recibiera una tarjeta roja en el minuto 51. Jugando con 10 jugadores, les costó salir de la presión. PSIM también duplicó su ventaja con el segundo gol de Haljeta en el minuto 61.

Se calienta la clasificación de la Superliga

Los tres puntos adicionales significan que PSIM está ahora en tercer lugar con 15 puntos, solo un punto detrás de Persita en la segunda posición, y a seis puntos del líder Borneo FC, que ha acumulado 21 puntos en siete partidos.

Mientras tanto, Dewa United tuvo que conformarse con quedarse estancado en la décima posición con 10 puntos en nueve partidos.

La siguiente es la clasificación de la Superliga 2025/2026 al miércoles 22 de octubre de 2025.

Borneo FC – 21 puntos

Persita Tangerang – 16 puntos

PSIM Yogyakarta – 15 puntos

Persija Yakarta – 14 puntos

Malut United – 14 puntos

Persib Bandung – 13 puntos

Arema FC – 12 puntos

Bali United – 12 puntos

Bhayangkara FC – 11 puntos

Dewa United – 10 puntos