PSI transmitió condolencias por la muerte de Affan Kurniawan

Yakarta, Viva – Partido de solidaridad indonesia (PSI) Entregando condolencias profundas por la muerte de un taxista de motocicleta en línea Affan kurniawan Después triturado móvil Rantis Brimob.

«Estamos muy afligidos por la muerte de Mas Affan Kurniawan ayer. Creemos que la policía será profesional en la investigación de este caso e impone sanciones a los culpables», dijo el portavoz de PSI DPP, Andy Budiman, en una declaración escrita, viernes 29 de agosto de 2025.

Además, PSI también está seguro de que todas las partes pueden contener y no tomar medidas ni emitir declaraciones contraproducentes.

«PSI cree que las personas tienen un razonamiento fuerte y no serán provocados. Cuidemos de Indonesia que amamos», dijo Andy.

Para tener en cuenta, el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan fue asesinado después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.