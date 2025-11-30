PSI Riau actúa rápidamente para enviar ayuda a las víctimas de las inundaciones en Sumatra Occidental

Pekanbaru, VIVA – Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI) Provincia Riau volvió a mostrar su preocupación al realizar acciones humanitarias para ayudar víctima desastre inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron a varias zonas del oeste de Sumatra.

Lea también: No Fun Walk, PSI Riau entrega donaciones a las víctimas de las inundaciones de Sumatra



La acción para enviar ayuda se llevó a cabo coincidiendo con el Día Sin Automóviles (CFD) en la ciudad de Pekanbaru el domingo 30 de noviembre de 2025 por la mañana. El presidente del DPW PSI Riau, Kelmi Amri, junto con el secretario del DPW, Juandy Hutauruk, lideraron directamente la liberación de ayuda que consistía en un camión que contenía artículos de primera necesidad y otros artículos de primera necesidad.

Esta asistencia es el resultado de donaciones de cuadros y comunidades que se preocupan por los demás y pronto se distribuirá en las zonas más afectadas de Sumatra Occidental.

Lea también: Distribuir Rp. 3 mil millones para las víctimas del desastre en Aceh a Sumatra Occidental, Bahlil da estas instrucciones a los cuadros



«Estamos dispuestos a ayudar a las personas que quieran donar. Entregaremos la ayuda que llegue directamente al lugar del desastre», dijo Kelmi Amri.

Kelmi también expresó su agradecimiento al pueblo de Pekanbaru que mostró extraordinario entusiasmo y apoyo a esta actividad humanitaria. «Gracias a la comunidad que ha brindado apoyo y donaciones. Esperamos que esta asistencia pueda aliviar un poco la carga de nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un desastre», dijo.

Lea también: Al acelerar la gestión de desastres en Sumatra, Pertamina Patra Niaga garantiza asistencia y suministro de energía seguro



Por otro lado, el secretario del DPW del PSI Riau, Juandy Hutauruk, destacó que esta acción solidaria era un seguimiento de las instrucciones del Consejo de Liderazgo Central (DPP) del PSI de movilizar inmediatamente a todos los cuadros del partido para ayudar a las víctimas del desastre. «Esto es parte de la directiva del presidente de la ISP, que nos pidió ir directamente a brindar asistencia a las comunidades afectadas por el desastre», dijo Juandy.

La ISP Riau también agradece al Gobierno Provincial de Riau por brindar espacio para que el partido que lleva el símbolo del elefante contribuya a través de actividades públicas útiles. «Agradecemos al gobierno provincial de Riau por apoyarnos en la realización de esta acción social. Esta es una forma de preocupación de la ISP por la comunidad, especialmente en situaciones difíciles como la actual», afirmó Kelmi.

A través de esta acción, PSI Riau espera que la ayuda distribuida pueda aliviar la carga de las comunidades afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra, así como acelerar el proceso de recuperación posterior al desastre. «Esperemos que esta ayuda pueda traer beneficios y aliviar un poco el sufrimiento de los residentes afectados. Seguiremos esforzándonos para apoyarlos en su recuperación», concluyó Kelmi.