Psi ore por aquellos que quieran mantener a Prabowo-Jokowi convertido inmediatamente: ¡eso es imposible!

Yakarta, Viva – Partido de solidaridad indonesia (PSI) bienvenido reunión entre el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto y el 7º presidente indonesio Joko Widodo (Brillo).

«La reunión de las dos figuras calentó los corazones. Pak Prabowo y el Sr. Jokowi son dos líderes que, según el niño ahora, Bestie. Discuten rutinariamente el destino de la nación. Sus pensamientos y corazones son siempre para la gente», dijo el vicepresidente de PSI PSI, Andy Budiman, en una declaración escrita, lunes 6 de octubre de 2025.

Andy dijo que, en la reunión que duró las dos horas, Prabowo y Jokowi eran inseparables para discutir soluciones para lograr el progreso de la nación.

«Se reúnen para discutir las mejores soluciones para las personas y el progreso de la nación», dijo Andy.

Psi, dijo Andy, siempre rezó para que los dos siempre tuvieran una excelente salud. Psi también rezó para que aquellos que querían mantener a Jokowi-Prabowo de inmediato INSAF.

«También rezamos para que ciertas partes que quieran mantener al Sr. Prabowo y al Sr. Jokowi se detengan y se conviertan. Ese mal deseo es imposible de lograr», concluyó Andy.