PSI anunció que la cifra de J era el presidente de la Junta de Síndicos, ¿Jokowi?

Yakarta, Viva – Partido de solidaridad indonesia (PSI) Anunciar la composición de la gestión del partido para el período 2025-2030. Uno de los anunciados es el presidente Constructor.

Leer también: ISYANA BAGOES OKA Según los informes, Jabat, vicepresidente de PSI



La composición de la gerencia fue leída directamente por el Secretario General (Secretario General) de PSI, Raja Juli Antoni.

«Estimado Junta de Síndicos, Sr. J», dijo Raja Juli en una conferencia de prensa en el Teatro Djakarta, Central Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

Leer también: Deje de Nasdem, Ahmad Ali-Bestari Barus se unió oficialmente a PSI



Raja Juli dijo que el presidente de PSI, Kaesang Pangarep, anunciaría quién directamente Figura J quien fue nombrado presidente de la Junta de Síndicos de PSI.

«Mas Ketum me ordenó, ¿cuál es su nombre que explica», dijo?

Leer también: Las cifras nacionales se unirán a PSI durante la inauguración de la administración de DPP, ¿quién?



La siguiente es una lista de administración de PSI DPP para el período 2025-2030:

Constructor

Jefe:

Señor.

Secretario:

Grace Natalie

Miembro:

Kaesang Pangarep

Rey de Juli

Kristian Widodo

Tribunal de fiestas

Jefe:

Nasrullah

Secretario:

Y

Miembro:

Anthony Winza

Presidente:

Kaesang Pangarep

Jefe:

Ahmad Ali

Vicepresidente:

Ratu ayu isyana baboes oka

Ronald Arisron

Andy Budiman

Endang tirtana

Aan Rochynti

Presidente de Política:

Barús de Bestari

Anteriormente informó, el presidente del Partido Solidaridad de Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep dijo que la cifra con la J inicial estaba lista para convertirse en el presidente de la Junta de Síndicos de PSI.

«Las iniciales temporalmente, la J inicial se ha complacido a ser el presidente de la Junta de Síndicos», dijo Kaesang a los periodistas de la oficina de PSI DPP, Central Yakarta, lunes 28 de julio de 2025.

Cuando se le preguntó si la cifra con la J inicial condujo al séptimo presidente de Indonesia Joko Widodo (Brillo), Kaesang era reacio a responder.

«Solo míralo más tarde, si no, será menos curioso», dijo.