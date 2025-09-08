PSG y Liverpool Compact Obtenga un nuevo soporte de patrocinador

VIVA – Dos grandes clubes europeos, Liverpool FC y Paris Saint-Germain (PSG), se establecieron oficialmente la cooperación con Haier. Este anuncio se realizó en el evento internacional de tecnología IFA Berlin 2025, que reunió a los representantes de Haier con los ejecutivos de los dos clubes.

A través de esta asociación, el logotipo Haier aparecerá en los estadios, plataformas digitales, a las redes minoristas de Liverpool y PSG. No solo eso, ambas fiestas también exploran la colaboración del desarrollo de productos domésticos inteligentes asociados con la experiencia del fútbol, ​​para que los fanáticos puedan sentir la energía del partido en la vida cotidiana.

«Estamos felices de mejorar la estrategia de ‘marketing deportivo’ a través de la colaboración con el Liverpool Football Club y Paris Saint-Germain, los dos clubes campeones más famosos del mundo. La persistencia de los dos clubes en la búsqueda de la superioridad y el entusiasmo de la innovación es muy en línea con los directores comerciales de Haier», dijo Haishan Liang, vicepresidente de Junta y Presidente de Haier.

Desde Liverpool, también se dio una respuesta positiva. El director comercial de los Rojos, Ben Latty, evaluó que esta cooperación estaba en línea con la reputación y alcance global del club. «Haier es una marca mundial ambiciosa e innovadora en el mundo. Damos la bienvenida a Haier en la familia extendida LFC», dijo.

Lo mismo fue transmitido por Paris Saint-Germain. El director de ingresos Richard Heaselgrave dijo que Haier se había convertido en parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. «Estamos muy felices de dar la bienvenida a Haier en la extensa familia de Paris Saint-Germain», dijo Heaselgrave.

Además de Liverpool y PSG, Haier también ha estado activo en el mundo del fútbol al cooperar con Laliga España, la Liga Portuguesa y la Federación de Fútbol Marroquí. La fila de colaboración se convirtió en parte de una estrategia global para fortalecer la presencia de Haier en el mercado internacional.

Sin detenerse en el fútbol, ​​Haier también amplió su trabajo en el tenis. Extienden la asociación con ATP Tour hasta 2028. El logotipo de Haier continuará siendo visto en varios torneos grandes, incluidos Roland-Garros, Rolex Paris Masters y Mutua Madrid Open.

Para Liverpool y PSG, el apoyo de patrocinio adicional de Haier puede ser un estímulo para fortalecer aún más la posición como un club de élite en el mundo. En cuanto a Haier, esta colaboración confirma los deportes como un medio global para fortalecer las relaciones con los fanáticos, al tiempo que muestra innovaciones tecnológicas que están cerca de la vida diaria.