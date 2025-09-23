PSG dominó el escenario, desde Ousmane Dembele hasta Luis Enrique

París, en vivo – premios Ballón D o 2025 que se celebró en Théâtre du Châtelet, París, la noche del lunes (9/22), se convirtió en una gran fiesta para Paris Saint-Germain (PSG). El club de la capital francesa domina casi todas las categorías, confirma su estatus como una nueva fuerza del fútbol europeo.

Dembélé es el foco principal

Lo más destacado del foco cayó sobre Ousmane Dembele que finalmente planteó el primer Ballon d’Or Trophy en su carrera. El extremo francés se desempeñó extraordinario durante la temporada 2024/2025 con una contribución de 35 goles y 16 Assis de 53 partidos. Con él, PSG logró eliminar tres títulos nacionales mientras ganaba la primera Liga de Campeones en la historia del club.

Luis Enrique Traphy Johan Cruyff

El éxito del PSG la temporada pasada tampoco estuvo separado de las frías manos de Luis Enrique. El entrenador fue recompensado con Johan Cuyff Trophy (el mejor entrenador) después de traer con éxito a Les Parisiens registró un cuádruple histórico: Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions y la Liga de Campeones.

PSG ha sido nombrado el mejor equipo este año

Sin detenerse allí, PSG también ganó un premio como equipo del año, confirmó su dominio en Europa. Con un escuadrón habitado por estrellas como Dembélé, Vitinha, a Gianluigi Donnarumma, PSG se transformó en un club aterrador tanto a nivel nacional como internacional.

Dominio histórico

Aunque el premio Ballon d’Or este año también se destacó a los jóvenes jugadores de Barcelona Lamine Yamal (Trofeo Kopa), el portero del Manchester City Gianluigi Donnarumma (Trofeo Yashin) y el delantero del Arsenal Viktor Gyökes (Gerd Müller Trophy), PSG sigue siendo la estrella principal de la noche de la premio.

Con tres prestigiosos premios al mismo tiempo: Ballon d’Or, Johan Cruyff Trophy y Equipo del año, el PSG incisó la historia como el club más llamativo en la edición de Ballon d’Or 2025.