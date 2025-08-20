Psefólogo Sanjay Kumar reservado sobre el puesto de elecciones de Maharashtra







El policía En los distritos de Nagpur y Nashik de Maharashtra han registrado un primer informe de información (FIR) contra Sanjay Kumar, codirector de Lokniti-CSDS, después de compartir un controvertido puesto de redes sociales relacionados con las elecciones de Maharashtra, informó el ANI.

Las autoridades dijeron que el FIR incluye múltiples secciones del Bharatiya Nyay Sanhita (BNS), incluidas las relacionadas con la difusión de información falsa y violaciones relacionadas con las elecciones.

La queja fue presentada por el Tehsildar de Ramtek, y las investigaciones están en curso, dijo.

«Hemos recibido una queja y presentado un FIR. Estamos revisando la gravedad de los cargos y pronto le pediremos a Sanjay Kumar que se una a la investigación», dijo Harsh Poddar, Superintendente de Policía (Nagpur Rural), hablando con ANI.

Los oficiales electorales del distrito (DEOS) de Nagpur y Nashik confirmaron que Kumar había compartido datos engañosos sobre el número de votantes para las elecciones de la Asamblea de 2024 Lok Sabha y Maharashtra, específicamente para las circunscripciones Ramtek y Devlali.

En respuesta, Sanjay Kumar había emitido una disculpa pública sobre X el martes.

Me disculpo sinceramente por los tweets publicados con respecto a las elecciones de Maharashtra.

Se produjo un error al comparar los datos de 2024 LS y 2024 como. Los datos en fila fueron interpretados mal por nuestro equipo de datos.

Desde entonces, el tweet ha sido eliminado.

No tenía intención de dispersar ninguna forma de desinformación. – Sanjay Kumar (@sanjaycsds) 19 de agosto de 2025

«Me disculpo sinceramente por los tweets publicados sobre el Maharashtra elecciones. Se produjo un error al comparar los datos de 2024 LS y 2024 AS. Desde entonces, la publicación ha sido eliminada «, escribió.

Explicó que el error ocurrió debido a una mala lectura de filas en el conjunto de datos por parte de su equipo y enfatizó que no tenía intención de difundir la información errónea.

Mientras tanto, el Consejo Indio de Investigación de Ciencias Sociales (ICSSR) ha emitido un aviso de causa para el Centro para el Estudio de Sociedades de Desarrollo (CSD), cuestionando la integridad de los datos utilizados.

El incidente también ha dado un giro político. El primer ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, criticó al líder del Congreso Rahul Gandhi por usar los mismos datos para generar dudas sobre las elecciones de 2024.

CM Fadnavis llamó a Rahul Gandhi un «mentiroso en serie» y exigió una disculpa, diciendo: «Este es un hecho de que los datos fueron dados por CSDS. Según eso, Rahul Gandhi hizo falsas acusaciones contra la Comisión Electoral y nuestro Gobierno. Ahora, CSDS ha aceptado sus errores y eliminó los datos».

Kumar aclaró aún más la fuente del error en una declaración con ANI: «Comparamos por error los datos de los grupos incorrectos: 125 (Nashik West) con 124 y 50 (Hingna) con 49, lo que condujo a la confusión».

El asunto ha provocado nuevos debates sobre el uso de datos en eleccionesResponsabilidad de los investigadores y el impacto de las publicaciones en las redes sociales durante los tiempos sensibles.

(con entradas ANI)









