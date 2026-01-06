PS5 lista para animar 2026 con más de 40 juegos nuevos, ¡debe incluirse en su colección!

Jacarta – Se prevé que 2026 será uno de los períodos más productivos para los propietarios. Estación de juegos 5 (PS5). sony y desarrolladores juego Big ha confirmado que se lanzarán más de 40 títulos de videojuegos en la consola a lo largo del año.

Estos lanzamientos incluyen remakes de clásicos, nuevos juegos de aventuras y títulos de Marvel que los fanáticos esperan ansiosamente.

Remakes y juegos clásicos que vuelven a la vida

Está previsto que se lancen varios remakes de clásicos en PS5 en 2026, proporcionando una experiencia nostálgica con tecnología moderna. Por ejemplo:

– Dragon Quest VII reinventado, juego de rol Clásico con nuevas imágenes y una jugabilidad más moderna.

– Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, recupera la experiencia de terror clásica con los últimos gráficos y mecánicas.

– Tomb Raider: Legacy of Atlantis, combina la exploración clásica de Lara Croft con la tecnología Unreal Engine 5 para lograr imágenes más vibrantes y desafiantes.

Esta nueva versión no solo ofrece gráficos más hermosos, sino también una experiencia de juego más fluida, lo que permite a los jugadores nuevos y antiguos disfrutar de la historia clásica de una manera nueva.

Títulos de Marvel más esperados

Uno de los juegos más esperados es Marvel’s Wolverine, desarrollado por Insomniac Games, cuyo lanzamiento está previsto para el otoño de 2026 en PS5. Este juego presentará una historia original sobre Wolverine, con intensa acción de lucha y efectos visuales impresionantes.

Además, Marvel Tokon: Fighting Souls también estará presente, presentando personajes icónicos de Marvel en batallas en equipos 4v4 con mecánicas únicas, agregando variedad al género para los usuarios de PS5.

Una lista de otros juegos listos para ser lanzados

Además de remakes y juegos de Marvel, PS5 recibirá una variedad de otros títulos interesantes:

– Code Vein II, una continuación de la serie RPG de acción con un nuevo sistema de combate.

– Nioh 3, un RPG samurái con batallas más complejas y profundas.

– The Seven Deadly Sins: Origin, un juego de rol de mundo abierto basado en el popular anime, lanzado a principios de 2026.

– Beast of Reincarnation, un juego de rol de acción del desarrollador Game Freak fuera de la franquicia Pokémon.

– Invincible VS, un juego de lucha multijugador basado en la popular serie animada, cuyo lanzamiento está previsto para abril de 2026.