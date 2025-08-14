Pruebe la capacidad de Byd Atto 1 en Joglosemar

Semarang, Viva – PT Byd Motor Indonesia lanzó oficialmente el Atto 1 en el Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Este lanzamiento es un paso importante para que el fabricante de vehículos eléctricos presente la elección del automóvil City EV en el mercado nacional.

Después del lanzamiento, BYD invita a los medios, incluidos Viva Automotive Para la prueba de Kendara con la ruta Semarang -Solo -Yogyakarta y regresa a Semarang. Esta serie duró dos días y tuvo como objetivo probar el rendimiento en el peaje, las carreteras urbanas, a los caminos arteriales.

Se considera que la selección de la ruta Joglosemar representa variadas condiciones de tráfico. Comenzando desde la densidad del centro de la ciudad, se doble en el camino entre manifiestas, hasta la larga carretera de peaje que permite pruebas de estabilidad.

El primer día comienza desde el concesionario BYD de Arista Semarang. El grupo cruzó el área icónica como Lawang Sewu y Simpang Lima antes de ingresar a Semarang -Solo Toll Road.

En el área de De Tjolomadoe, los participantes participaron en una sesión de maniobra como zig-zag, estacionar en un espacio limitado y volviendo a un carril estrecho. Este momento prueba el conejo y la facilidad de controlar los automóviles en una situación limitada.

Hacia Yogyakarta, la carretera de peaje en solitario -klaten se combina con una carretera arterial densa del vehículo. La situación es una prueba real para el rendimiento en un entorno urbano que a menudo está atascado.

El segundo día comienza desde el centro de Yogyakarta para regresar a Semarang. El viaje a través de una combinación de caminos de la ciudad, caminos de las aldeas y peajes, con una distancia total de más de 160 kilómetros.

Luther Panjaitan, jefe de relaciones públicas y gubernamentales de PT Byd Motor Indonesia, dijo que el evento prueba de manejo Esto se hace para alentar la confianza pública en vehículos eléctricos.

«Viaje de manejo de pruebas World Atto 1 Desde Semarang – Yogyakarta a través de la ciudad de Solo es un momento importante para demostrar la confiabilidad directa, la comodidad y la innovación tecnológica en varias condiciones de carretera reales «, dijo, citado por Viva Automotive el jueves 14 de agosto de 2025.

Esta serie de pruebas de vehículos tiene como objetivo mostrar la capacidad de Atto 1 para adaptarse en varias condiciones. Desde la densidad de la ciudad hasta la carretera de peaje suave, se afirma que este automóvil proporciona constantemente una experiencia de manejo ligera y eficiente.