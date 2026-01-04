Prueba el BMW iX xDrive45, sus prestaciones y eficiencia te sorprenderán

Yakarta, VIVA – de todos móvil electricidad que circula en Indonesia, BMW El iX xDrive45 es uno que llama la atención porque ofrece un alto rendimiento en un diseño futurista.

El viaje de prueba de Yakarta a Puncak y a Bogor realizado recientemente por VIVA Otomotif fue el momento adecuado para experimentar de primera mano el carácter de este coche eléctrico de Baviera.

Desde el principio, el BMW iX xDrive45 da inmediatamente la impresión de potencia y confianza. El carácter de un SUV grande se siente sólido, pero sigue siendo cómodo cuando se usa en diversas condiciones de la carretera.

Los dos motores eléctricos instalados producen una potencia combinada de 300 kW o el equivalente a 408 caballos de fuerza, con un par de 700 Nm. La respuesta de aceleración se siente instantánea, este automóvil puede incluso acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 5,1 segundos.

En la carretera, el coche se siente estable y silencioso, adecuado para viajes de larga distancia. Al entrar en la ruta cuesta arriba en la zona de Puncak, el suministro de energía todavía se siente constante sin la impresión de quedarse sin energía.

Este alto rendimiento va acompañado de una eficiencia energética bastante impresionante. Según los estándares WLTP, se afirma que el BMW iX xDrive45 puede recorrer una distancia de hasta 602 kilómetros con una sola carga de batería.

El consumo de energía se sitúa entre 17,8 y 21,8 kWh cada 100 kilómetros, lo que se considera eficiente para un SUV eléctrico premium. Para la carga, este automóvil admite carga rápida de hasta 175 kW, lo que permite cargar la batería del 10 al 80 por ciento en aproximadamente 34 minutos.

BMW también ha equipado el iX xDrive45 con un sistema de control automático de la temperatura de la batería antes de llegar a la estación de carga. Esta característica ayuda a garantizar que el proceso de carga se ejecute de manera más óptima y eficiente.

En términos de diseño, el BMW iX se muestra con un carácter fuerte a través de un lenguaje de diseño monolítico y líneas firmes. La parte delantera está dominada por una gran parrilla en forma de riñón con la característica Iconic Glow que da una impresión futurista.

Al entrar en la cabina, se puede sentir inmediatamente la atmósfera premium con el diseño interior moderno y minimalista. El espacio para las piernas se siente espacioso, los materiales de alta calidad y un gran techo panorámico de vidrio hacen que la cabina se sienta espaciosa y cómoda.