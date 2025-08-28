Prueba del material de la Ley de Corrupción, 24 figuras transmiten la visión de ‘amicus curiae’

Yakarta, Viva – Prueba de material (revisión judicial) En el artículo 2, párrafo (1) y el artículo 3 de la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de delitos Corrupción (Él Corrupción) según enmendada por la Ley 20/2001 en el centro de atención pública actual. Un total de 24 cifras anti -corrupción expresaron sus puntos de vista como ‘amicus curiae’ (amigos de la corte) con respecto a este asunto.

La solicitud de la prueba de material fue presentada al Tribunal Constitucional por el ex presidente presidente de la Compañía Pública de Pesca Indonesia (Perum Perindo) Syahril Japarin, el ex empleado de Chevron Indonesia Kukuh Kertasafari, el ex gobernador del sudeste de Sulawesi Nur Alam, y el ex director gerente de Merpati Airlines Nabashi Nababan.

El ex comisionado de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), así como el coordinador del movimiento de erradicación de la corrupción para el juez Erry Riyana Hardjapamekas, dijo que la prueba material había atraído la atención de su partido que era miembro del movimiento de erradicación de la corrupción.

«Luego acordamos transmitir la opinión que se vierte por escrito y firmada juntos. Hemos enviado esta declaración escrita como Amicus curiae al Tribunal Constitucional (MK)», dijo Erry durante una conferencia de prensa sobre el movimiento de erradicación de la corrupción de la justicia por el jueves 28 de corrupción de AMICUS CURIAE.

Dijo, en principio, las cifras anti -corrupción acordadas con la solicitud de la prueba de material propuesta. Según las cifras anti -corrupción, la erradicación de la corrupción que ocurrió en Indonesia ha sido incorrecta y no es efectiva. Debido a que la corrupción ya no se ve como un acto con el fin de beneficiarse de formas no autorizadas, sino que se limita a todas las acciones que se consideran perjudiciales para las finanzas estatales.

Ilustración de evidencia de casos de corrupción

Consideró a las personas que tenían buenas intenciones y no tenían intención de corrupción, así como a las que llevaban a cabo sus obligaciones sin aceptar sobornos podrían ser condenados por corrupción. «Esto sucede porque los casos de corrupción se centran más en los elementos de las pérdidas financieras estatales cuyos cálculos a menudo no son reales e inciertos, incluso utilizando supuestos o predicciones», dijo.

Según él, el párrafo del artículo 2 (1) de la ley de corrupción enfatiza los dos elementos principales, a saber, actúa contra la ley y el impacto en forma de pérdidas financieras estatales o la economía del país. Mientras que el Artículo 3 de la Ley de Corrupción, regula el abuso de autoridad, oportunidades o instalaciones que existen en una persona debido a su posición, lo que resulta en dañar las finanzas estatales o la economía del país.

En la práctica, los economistas y el ex personal especial del vicepresidente indonesio Wijayanto Samirin dijeron que el manejo de los casos de corrupción en Indonesia tiende a enfatizar más en el aspecto de las pérdidas estatales en lugar del elemento de enriquecerse contra la ley.

De hecho, él cree que la pérdida o ganancia potencial es una consecuencia de la toma de decisiones, por ejemplo, en el contexto comercial de la empresa estatal (bumn).

«Esto oscurece la esencia de la corrupción misma, que es un acto fraudulento que tiene como objetivo beneficiarse ilegalmente, tanto para usted como para otras partes», dijo Wijayanto en la misma ocasión.

En la misma ocasión, el presidente del Consejo de Prensa, Komaruddin Hidayat, agregó que un enfoque en la erradicación de la corrupción tuvo un impacto negativo en la calidad de la aplicación de la ley, creando incertidumbre para quienes trabajan en el sector público y hacer que los esfuerzos de prevención no como una prioridad.

«Con tantos ejemplos de casos que existen, los funcionarios, incluidos los directores de bumn, tienen miedo de tomar decisiones estratégicas que puedan traer riesgos financieros, aunque la decisión apunta al bien del público», dijo Komaruddin.

El movimiento de erradicación de la corrupción es justo.

Mientras tanto, los expertos en derecho internacional de la Universidad de Indonesia Hikmahanto Juwana dijeron que la definición de corrupción en la ley de corrupción que enfatizaba las pérdidas estatales como una indicación de corrupción no fue reconocida por otros países.

Refiriéndose a la Convención de las Naciones Anticorrupciones de 2003 (UNCAC), dijo, la corrupción se define como el abuso de poder para los beneficios personales u otras personas.

«Esta debilidad hace que el proceso de asistencia legal mutua (MLA) sea difícil de llevar a cabo porque la condición es que el acto debe considerarse un delito en los dos países que trabajan juntos», dijo Hikmahanto. (Hormiga)