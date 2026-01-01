Prueba del Arsenal, gran partido Manchester City vs Chelsea

Inglaterra, VIVA – El equipo ocupa el puesto 15 en la clasificación. primera divisiónBournemouth, intentará frenar la impresionante racha del líder de la liga Arsenal cuando los dos equipos se enfrentaron en el Vitality Stadium, el domingo por la mañana WIB, 4 de enero de 2025. Sobre el papel, el Arsenal es claramente el favorito, pero los Gunners aún deben estar alerta.

El Bournemouth está pasando por un momento difícil. En los últimos 10 partidos de la Premier League, The Cherries no ha ganado ni una sola vez. Su última victoria se produjo el 26 de octubre, cuando vencieron al Nottingham Forest por 2-0. Sin embargo, se cree que el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, no se tomará a la ligera a su rival.

Bournemouth suele mostrar un gran poder de lucha cuando se enfrenta a equipos grandes. Los dos últimos partidos contra clubes gigantes terminaron incluso en empate: el espectacular 4-4 contra el Manchester United el 16 de diciembre y el 2-2 contra Chelsea el 30 de diciembre. Este récord es una señal de que Bournemouth tiene el potencial de ofrecer una resistencia feroz.

Aun así, el Arsenal sigue siendo el gran favorito para llevarse a casa los tres puntos. Los Gunners están en plena forma con un récord de cuatro victorias consecutivas en la Premier League. Con la consistencia y agudeza de su línea de ataque, se consideró que la tenacidad del Bournemouth no era suficiente para detener la violencia del Arsenal.

El Arsenal aparecerá antes que sus competidores más cercanos, ciudad de manchesterque acaba de competir el lunes (5/1). El City ocupa actualmente el segundo lugar y también está en una tendencia positiva después de lograr seis victorias consecutivas en la Premier League. En la jornada 20, los dirigidos por Pep Guardiola se enfrentarán al Chelsea.

El propio Chelsea se encuentra ahora en el quinto lugar de la clasificación con una diferencia de 10 puntos con el City. Además de estar por detrás en números, el rendimiento de los Blues también está decayendo después de no poder ganar en los últimos tres partidos de la Premier League.

Si el Arsenal logra vencer al Bournemouth, este resultado tiene el potencial de ejercer presión adicional sobre el Manchester City, que tendrá que enfrentarse a rivales duros.

Mientras tanto, el Aston Villa, que ocupa el tercer lugar, intenta volver a la senda del triunfo tras haber sido derrotado por 1-4 ante el Arsenal en el partido anterior. Está previsto que Villa reciba al colista Nottingham Forest.