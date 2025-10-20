Prueba de que los inversores creen en la economía indonesia

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto dijo que el desempeño mercado El capital indonesio está mostrando actualmente una tendencia positiva a lo largo de la historia, con el índice compuesto de precios de las acciones (IHSG) alcanzó el nivel más alto desde la fundación de esta república.

Destacó que este logro era una prueba clara de la creciente confianza de los inversores en la estabilidad. economía dirección de las políticas nacionales y gubernamentales.

Así lo reveló Prabowo en la sesión plenaria del gabinete que se celebró en el Palacio de Estado el lunes 20 de octubre de 2025.

«IHSG ha crecido en 8.000 IDR, el más alto en la historia de nuestra república. Esto supera las expectativas y creo que también es el resultado del arduo trabajo de los ministros del sector económico», dijo Prabowo.

El Jefe de Estado añadió que el aumento significativo de la JCI refleja la confianza del mercado en el liderazgo económico de Indonesia en medio de los desafíos globales.

Consideró que este optimismo era el resultado real del arduo trabajo del gobierno para mantener el crecimiento económico y la estabilidad fiscal.

Prabowo celebra sesión plenaria de gabinete en el Palacio de Estado Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

«Siempre tememos que la JCI refleje la confianza de los inversores y del mercado en nosotros. Resulta que hemos alcanzado el nivel más alto», dijo Prabowo.

Sin embargo, Prabowo recordó que estos logros no deberían hacer que el gobierno y los actores económicos se sientan complacientes. Hizo hincapié en que el éxito del mercado de capitales debe equilibrarse con el fortalecimiento de las bases de una economía sostenible.

«Siempre nos recuerdo que no debemos temer demasiado a los precios de las acciones. Lo importante es que nuestros fundamentos económicos sean sólidos», subrayó.

Anteriormente, la JCI abrió con una ganancia de 72 puntos o un 0,92 por ciento al nivel de 7.988 en la apertura de operaciones del lunes 20 de octubre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene potencial para recuperarse en las operaciones de hoy.

«JCI tiene el potencial de recuperarse hoy, probando una fuerte resistencia en 8.000. Pero aún así, tenga cuidado si no supera los 8.050 lo suficientemente fuerte, todavía hay potencial para otra corrección», dijo Fanny en su investigación diaria, el lunes 20 de octubre de 2025.