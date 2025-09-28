Prueba de prueba Suzuki Fronx, SPBU que vende Super Shell y Ducati Nueva motocicleta

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen de los artículos automotrices más populares de Viva Automotive El sábado 27 de septiembre de 2025, que era un tema candente entre los entusiastas de los automóviles. Desde la prueba Urban SUV hasta la moto con el rendimiento de MotoGP, ¡vea la siguiente información más reciente!

1. Prueba de comodidad Suzuki fronx Para uso diario

Suzuki Fronx, SUV compacto con diseños modernos y características avanzadas como el hinojo, probado ágil y cómodo para el uso diario en áreas urbanas. Aunque es eficiente en el combustible gracias a la tecnología híbrida suave, la ausencia de la característica de retención automática reduce ligeramente la comodidad en los atascos de tráfico. Leer más.

2. BBM Shell super Hoy está disponible en 17 estaciones de servicio, consulte la lista completa

Shell Indonesia proporciona súper combustible en 17 estaciones de servicio en Yakarta, Banten, West Java y East Java, con Malang tiene el mayor número de estaciones de servicio. Esta disponibilidad se actualiza diariamente y puede cambiar de acuerdo con las condiciones de campo. Leer más.

3. Esta nueva moto Ducati tiene un rendimiento similar a MotoGP

Ducates Panigale V4 La última R viene con un motor de 998 CC con 239 hp y una característica aerodinámica sofisticada del estilo MotoGP. Esta moto ofrece una velocidad máxima de hasta 330 km/h con un escape de carreras, listo para atraer a los amantes de la bicicleta deportiva. Leer más.