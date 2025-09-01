Prueba de predicción TOEFL en Fluentz: costo -efectivo, resultados máximos

Yakarta, Viva – En la era de la competencia global cada vez más feroz, las habilidades del idioma inglés ya no son solo habilidades adicionales, sino las principales necesidades. Certificado de prueba de inglés como programa de pruebas institucionales de idioma extranjero (Toefl ITP) es uno de los requisitos importantes para la educación continua, la obtención de becas, para registrarse con varias agencias gubernamentales y grandes empresas, incluidas CPN y bumn.

Sin embargo, la tarifa oficial de prueba TOEFL que varía de RP550,000 a RP950,000 es a menudo un obstáculo. No pocos participantes que finalmente se sintieron cargados, especialmente cuando los resultados de la prueba no fueron los esperados. Estas condiciones hacen que la necesidad de una preparación alternativa que sea más eficiente y económica más urgente.

Presente en respuesta, la prueba de inglés Fluentz ofrece soluciones a través de Prueba de predicción TOEFL Con un costo mucho más asequible, a partir de RP. 99,000. Aunque en forma de prueba de predicción, esta simulación está diseñada de tal manera que puede reflejar la prueba oficial de TOEFL ITP con precisión.

«Los resultados de la prueba pueden proporcionar una imagen objetiva de la escucha, la estructura y las capacidades de lectura propiedad de los participantes. Por lo tanto, los participantes pueden descubrir debilidades específicas y desarrollar estrategias de aprendizaje más dirigidas», en la información de lanzamiento recibida por Viva, Yakarta, lunes (1/9/2025)

Más que eso, la credibilidad de la prueba de predicción ahora es cada vez más ampliamente reconocida. Varias instituciones gubernamentales como BKN, IPDN, KAI, BIN, BNN, hasta que la oficina del Fiscal General haya recibido un certificado de predicción TOEFL como un requisito administrativo inicial en el proceso de selección. Esto muestra que la prueba de predicción ya no se subestima, sino que se ha convertido en una parte integral del proceso de preparación académica y profesional.

Fluentz en sí proporciona dos opciones de paquetes flexibles que se pueden adaptar a las necesidades: paquete de bronce (RP99,000): dar una oportunidad para medir la preparación inicial. Paquete de plata (RP175,000): permite a los participantes realizar pruebas repetidas hasta que obtengan resultados satisfactorios.

Ambos paquetes están equipados con materiales de enseñanza gratuitos integrales. Este material no solo enriquece las ideas de los participantes, sino que también ayuda a comprender la estrategia de resolución de problemas de manera más efectiva.

Con costos asequibles, simulaciones precisas, así como de apoyo al material de aprendizaje, Fluentz está presente como el socio de preparación correcto. Tomar una prueba de predicción en Fluentz significa tomar medidas inteligentes y eficientes antes de enfrentar una prueba oficial. Esta es una pequeña inversión con grandes beneficios para abrir las puertas del éxito académico y profesional en el futuro.