Prueba de llamar a CA Anak Dori Setiawan

Bandung, Viva – El abogado de Ridwan Kamil, Wati Trisnawati, destacó la evidencia que se consideraba extraña en la sesión de demanda civil de la demanda de Lisa Mariana contra su cliente en el Tribunal de Distrito de Bandung (PN). Según él, una prueba de la carta en realidad mencionó el nombre del padre del hijo de CA era Dori Setiawan, no Ridwan Kamil (RK).

«Hay una declaración de Lisa Mariana de que el padre del hijo de CA es Ridwan Kamil. Pero, después de leer la evidencia de que el nombre es en realidad Dori Setiawan no Rk. Bismillah, con suerte, el panel de jueces recibe nuestra excepción», dijo Wati en el juicio, miércoles 2025.



Ridwan Kamil y Lisa Mariana.

Este juicio se celebró en medio de la atención pública al anuncio de los resultados de la prueba de ADN en la Policía de Investigación Criminal. La agenda del juicio es la prueba del demandante que tuvo lugar rápidamente solo al mostrar la evidencia presentada por Lisa Mariana. Tanto Lisa como RK estaban ausentes, y ambos estaban representados por su respectivo asesor legal.

Wati explicó que la evidencia presentada por el demandante incluía KTP, un certificado de nacimiento del hospital, la respuesta del demandado se relacionó con la dirección y la decisión del Tribunal Constitucional número 49 de 2010.

«Ver las cuatro pruebas de la carta que vimos que no había conexión con la excepción. Si el KTP está relacionado con la respuesta del demandado o la conexión con la dirección es sobre la dirección. Si bien la excepción de nosotros es una competencia absoluta, porque esto está relacionado con el origen del niño en el tribunal religioso no en el tribunal de distrito.

Por otro lado, la abogada de Lisa Mariana, Fredi Simamorang, enfatizó que su partido había presentado pruebas relacionadas con la excepción presentada por el acusado.

«Hoy presentamos evidencia de la excepción presentada por el acusado. Hay cuatro pruebas que proponemos, a saber, relacionadas con el domicilio real y enfatiza que nuestro argumento en esta demanda es un acto contra la ley. También enfatizamos la decisión del Tribunal Constitucional 46 muy claramente, que el Padre Biológico debe ser responsable del niño nacido de su relación biológica», dijo Fredi.

Según él, la evidencia más concreta es con respecto al domicilio de RK. «Hemos adjuntado el KTP o el domicilio del acusado, Pak RK, en Bandung. De esa manera, está claro que la demanda que hemos presentado en el Tribunal de Distrito de Bandung está de acuerdo con la legislación», dijo.

Fredi también enfatizó nuevamente la base legal utilizada por su partido para referirse a la decisión del Tribunal Constitucional número 46 de 2010.

«En este caso, Lisa y Pak RK han dado a luz a una hija llamada CA. Entonces ambos deben ser responsables, no solo Lisa, sino también RK», dijo. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)